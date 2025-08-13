PSG le dio vuelta un partidazo al Tottenham del Cuti Romero y por penales se quedó con la Supercopa de Europa Los parisinos remontaron una desventaja en nueve minutos y se impusieron ante los Spurs por 4-3 desde los doce pasos. Al equipo inglés no le alcanzó con un partidazo del argentino, que metió un gol y participó del otro. Por







El campeón de la Champions League se quedó con el primer título internacional de la temporada.

El PSG se consagró campeón de la Supercopa de Europa. El equipo que dirige Luis Enrique empató 2-2 de manera agónica frente al Tottenham del argentino Cristian Cuti Romero, y venció 4-3 en la tanda de penales en el estadio Bluenegry, en Údine, Italia. De esta manera, el vigente campeón de la Champions League se alzó con la primera copa internacional de la temporada.

Embed ¡¡¡MARQUINHOS A LO MESSI EN #QATAR2022!!! ¡¡PSG ES CAMPEÓN DE LA SUPERCOPA DE EUROPA!!



La #SuperCup, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/mFKPY165qB — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2025 Los parisinos impusieron su jerarquía a pesar del gran partido del conjunto inglés, campeón de la Europa League, que llegó a estar dos goles arriba y tuvo al defensor de la Selección argentina como capitán y figura. Micky Van de Ven había convertido el primer tanto y Romero fue el encargado del 2-0 parcial.

Sin embargo, sobre el final del partido, cuando parecía que el equipo londinense se alzaba con el trofeo internacional, Kang-In Lee descontó con un golazo de fuera del área para PSG y Gonçalo Ramos, en tiempo de descuento, empató de manera agónica para desatar la locura francesa.

cuti romero El cordobés grita con alma y vida su gol en la final. El envión anímico le jugó a favor al PSG en la tanda de penales. El arquero Lucas Chevalier dejó atrás una actuación irregular en los 90 minutos para ser el héroe de la noche por su atajada al tiro de Van de Ven, de Tottenham. Así, conun tiro definitorio de Nuno Mendes, los franceses se quedaron con el trofeo.