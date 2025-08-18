18 de agosto de 2025 Inicio
Cuti Romero confirmó su futuro tras el interés de Real y Atlético Madrid: ¿sigue en Tottenham?

El defensor le puso fin a la incertidumbre y definió cómo continuará su carrera, luego de las intenciones del Merengue y el Colchonero de contratarlo.

Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.

Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.

El futbolista Cristian "Cuti" Romero renovó su contrato con el Tottenham Hotspur de Inglaterra hasta 2029, por lo que puso fin a la incertidumbre de su futuro luego del interés de Real y Atlético Madrid por su nivel alto, que lo llevó a destacarse en Europa.

El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 
En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

En un comunicado, Tottenham confirmó la continuidad del zaguero argentino en el club y repasó su trayectoria. "Estamos encantados de anunciar que Cristian Romero ha firmado un nuevo contrato de largo plazo con el Club", expresaron.

También remarcaron los logros del defensor con la Selección argentina: "A nivel internacional, debutó con la selección absoluta de Argentina en un partido de clasificación para el Mundial contra Chile en junio de 2021 y ahora suma 44 partidos con la Albiceleste, anotando tres goles".

Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.
Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.

Cuti Romero renovó su contrato con Tottenham.

"Cristian ha disfrutado de un gran éxito con Argentina, ayudando a su país a conseguir los títulos de la Copa América de 2021 y 2024, la Copa de Campeones de la CONMEBOL-UEFA y, sobre todo, la gloria de la Copa del Mundo de Qatar 2022", añadieron.

Romero llegó a Tottenham en 2021 a préstamo del Atalanta de Italia y acumula 126 partidos jugados en el club inglés, con 8 goles y 3 asistencias. Además, integró el plantel que se consagró campeón de la Europa League 2025, donde fue elegido como el mejor jugador del torneo.

