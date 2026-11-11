12 de noviembre de 2026 Inicio
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Bombazo: Pep Guardiola es el gran candidato para dirigir a EEUU si Mauricio Pochettino se va al Manchester United

La posible salida del entrenador argentino rumbo a Old Trafford activó las alarmas en la federación norteamericana, que sueña con convencer al técnico catalán para encarar su primer proyecto al frente de una selección.

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Pep Guardiola dirigiría por primera vez una selección.

Pep Guardiola dirigiría por primera vez una selección.

La Selección de Estados Unidos atraviesa un momento de fuerte incertidumbre ante la inminente salida de Mauricio Pochettino, quien tendría un acuerdo verbal para convertirse en el nuevo entrenador del Manchester United. El técnico argentino, que había renovado su vínculo con el conjunto norteamericano hasta el Mundial 2030, es el elegido por los Red Devils para suceder a Michael Carrick. Ante este escenario, la dirigencia de la US Soccer definió que su principal objetivo para reemplazarlo es ni más ni menos que Pep Guardiola.

La jugada ocurrió a 15 minutos del final del partido. 
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El traspaso de Pochettino a la Premier League entró en etapas decisivas, ya que el conjunto de Manchester estaría dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de u$s10 millones para concretar su desvinculación. A pesar de las negociaciones avanzadas con el club inglés, se prevé que el DT rosarino dirija los próximos compromisos ante Haití por los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Con la partida del argentino, la federación estadounidense apunta a dar un verdadero golpe de efecto con la llegada de Guardiola, según informó The Athletic. El entrenador español se encuentra sin club desde mayo pasado, cuando finalizó su ciclo de diez años en el Manchester City. Cabe destacar que el interés por el catalán no es nuevo: la dirigencia ya había analizado su perfil tras el Mundial de Qatar 2022 y volvió a considerarlo en 2024 en una terna que compartió junto a Jürgen Klopp y el propio Pochettino.

Si bien Pep rechazó a principios de año una propuesta formal de la Selección de Italia alegando la decisión de tomarse un año sabático junto a su familia, existen factores que ilusionan a los dirigentes norteamericanos. Guardiola guarda un estrecho vínculo con el país tras haber vivido en Nueva York en 2012 y ha elogiado públicamente el potencial del fútbol estadounidense, definiéndolo como un lugar "fascinante para intentar construir un proyecto a largo plazo".

En cuanto al calendario, la US Soccer contaría con un margen de cuatro meses para definir al nuevo conductor táctico, dado que tras la actual ventana internacional los partidos oficiales del seleccionado recién regresarán en marzo. De concretarse las conversaciones y lograr su aprobación, representaría la primera experiencia de Guardiola al mando de una selección nacional, abriendo una etapa histórica para el fútbol de la región.

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