28 de octubre de 2026 Inicio
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De qué murió la mamá de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti tenía 74 años y falleció en las últimas horas del martes. El director técnico de la Selección argentina viajará hacia Pujato para estar presente en el funeral.

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De qué murió la mamá de Lionel Scaloni 

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El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, sufrió la pérdida de su madre, Eulalia Marzetti, a los 74 años. La noticia fue confirmada por fuentes de la AFA a C5N, mientras que medios rosarinos aseguraron que el velorio sería íntimo en Pujato, Santa Fe, con la presencia de toda su familia.

Falleció la madre de Lionel Scaloni. 
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Marzetti vivía junto a su marido y se desempañaba como jueza de paz de la Municipalidad. Hacía cinco años que estaba transitando una enfermedad que el propio Scaloni confirmó en una conferencia de prensa, precisamente el 15 de octubre del 2021, cuando Aargentina derrotó a Perú en la previa de Qatar 2022.

En aquel momento, también le había dedicado el título de la Copa América que Argentina le ganó a Brasil: “Se lo quiero dedicar a mi vieja, que hace unos días tuvo un problema bastante grave y la está peleando”. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial del motivo de la muerte.

El director técnico viajará a Rosario para estar presente junto con su familia en el velorio íntimo familiar.

La AFA confirmó el fallecimiento de la madre de Lionel Scaloni

A través de sus redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino, con su presidente Claudio Tapia, escribieron: "Le enviamos las condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!".

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