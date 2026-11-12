Conmoción en el fútbol argentino: murió un famoso entrenador a los 72 años Se trata de una figura emblemática de los bancos de suplentes que supo ganarse el respeto de todo el ambiente deportivo nacional. Por Agregar C5N en









El reconocido entrenador falleció a sus 72 años.

El ambiente del fútbol argentino atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Ricardo “el Negro” Rodríguez a los 72 años. El reconocido director técnico, apodado en los vestuarios como RRDT y con un último paso profesional en El Porvenir durante 2025, construyó una extensa trayectoria tanto dentro del campo de juego como detrás de la línea de cal, dejando una huella imborrable en numerosas instituciones de la Argentina.

Nacido en Buenos Aires en marzo de 1954, forjó un vínculo entrañable con All Boys, entidad en la que se desempeñó como defensor entre 1976 y 1978 y a la que condujo tácticamente en tres ciclos distintos. En el elenco de Floresta alcanzó el punto culminante de su labor al mando de un plantel de Primera División, quedando en la memoria colectiva aquel histórico triunfo por 2-0 en la Bombonera frente al Boca de Carlos Bianchi por el Torneo Inicial 2013, jornada que resumió asegurando: "Es el momento más importante de mi carrera".

Su huella como DT dejó también capítulos memorables en el norte del país, especialmente en Atlético Tucumán, donde dirigió 56 encuentros oficiales entre 2012 y 2013 y comandó el recordado festejo por 3-1 ante San Martín en el clásico por la Copa Argentina. Tan fuerte resultó su arraigo con aquella provincia que decidió radicarse allí por varios años, manteniéndose activo en diversos clubes de la liga local antes de que inconvenientes físicos lo obligaran a retornar a su ciudad natal.

A lo largo de su dilatado recorrido por los bancos de suplentes, el estratega demostró una notable capacidad para asumir desafíos complejos en categorías de ascenso y máxima exigencia. Con un estilo basado en el compromiso diario, exigía siempre "sacrificio y esfuerzo" a sus dirigidos, logrando hitos como salvar del descenso a Defensa y Justicia y obtener resultados positivos frente a grandes rivales del certamen doméstico.

El paso de Ricardo "el Negro" Rodríguez por el fútbol La extensa carrera deportiva de Ricardo Rodríguez abarca más de cinco décadas de dedicación ininterrumpida a la pelota, dividiendo su legado entre una sólida etapa como defensor y una prolífica labor como entrenador. Su estreno en la máxima categoría se produjo en julio de 1973 defendiendo los colores de San Lorenzo bajo la conducción de Jorge Castelli, exhibiendo desde sus inicios un buen manejo del balón que incluso lo llevó a integrar la preselección juvenil Sub 20.

Tras dar el salto al exterior para vestir la camiseta del Atlético de Madrid en España y sumar una experiencia posterior en el Atlético Bucaramanga colombiano, el zaguero regresó al país para consolidarse en el ascenso. Además de iniciar su fuerte identificación con All Boys, completó su recorrido dentro de las canchas defendiendo los colores de Almagro, Banfield, Arsenal de Sarandí y Estudiantes de Buenos Aires hasta mediados de la década del ochenta. Su camino como director técnico comenzó oficialmente en 1997 en el club de Floresta, institución a la que retornó en otras dos oportunidades y con la que vivió jornadas inolvidables en la élite. Asimismo, su pizarra dejó una marca profunda en Defensa y Justicia, donde evitó la pérdida de la categoría y sentó las bases para consolidar al equipo, sumando además pasos por instituciones como Platense, Los Andes, Independiente Rivadavia y Atlante de México. El tramo final de su vida profesional lo encontró fuertemente ligado al fútbol del interior tras una exitosa campaña en Atlético Tucumán, donde promovió a futbolistas que luego se convirtieron en referentes de la institución. Luego de continuar dirigiendo en la Liga Tucumana en clubes como Central Norte y Sportivo Guzmán, cerró su ciclo activo al frente de El Porvenir en 2025, dejando el recuerdo de un trabajador incansable del deporte nacional.