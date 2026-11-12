12 de noviembre de 2026 Inicio
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Luto en el fútbol: murió un jugador de 22 años en pleno entrenamiento

El joven futbolista falleció tras sufrir un paro cardíaco en medio de la práctica que realizaba su equipo.

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El futbolista falleció en Francia.

El futbolista falleció en Francia.

El fútbol recibió un duro golpe en las primeras horas de este viernes, ya que durante el entrenamiento de Saint Denis FC de Francia falleció Wanis Honsor, defensor de 22 años que sufrió un paro cardíaco.

El reconocido entrenador falleció a sus 72 años.
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Según informaron medios del país europeo, el joven lateral izquierdo presentó un inconveniente cardíaco mientras se desarrollaba la práctica del conjunto, ubicado en la isla de Reunión, un departamento de ultramar cercano a Madagascar.

Honsor, nacido en Le Havre, iba a cumplir 23 años el jueves 19 del corriente. Se formó en las Inferiores del FC Rouen y también vistió las camisetas de UF Macon, FC Dieppe, FC Flers y actualmente se encontraba en Saint-Denis FC.

"El FC Rouen 1899 ha recibido esta mañana con gran tristeza la noticia del fallecimiento repentino de Wanis Honsor (...) Había disputado tres partidos con el primer equipo durante la temporada 2023/2024, marcando un gol en el estadio Diochon", expresó en X la institución gala.

El lamento de los clubes de Francia por la muerte de Wanis Honsor

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