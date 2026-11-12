12 de noviembre de 2026 Inicio
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YPF Black Nordelta es premiada a la mejor estación del mundo

El jurado internacional destacó su concepto de estación de destino, que combina gastronomía de autor, café de especialidad, espacios de trabajo y servicios para vehículos.

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YPF FULL Black Nordelta fue elegida como la mejor estación de servicio con propuesta gastronómica del mundo en los premios Best Foodvenience Store 2026

YPF FULL Black Nordelta fue elegida como la mejor estación de servicio con propuesta gastronómica del mundo en los premios Best Foodvenience Store 2026, entre 24 participantes de 10 países. 

YPF FULL Black Nordelta ganó el primer puesto en Best Foodvenience Store in the World 2026, uno de los reconocimientos internacionales más importantes del retail de conveniencia, que premia a la mejor estación de servicio con propuesta gastronómica del mundo.

El dolar se mantuvo arriba de los $1.500.
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Durante la competencia participaron 24 tiendas de 10 países. Las estaciones fueron evaluadas por un jurado internacional de expertos y por una votación de la industria. Se analizaron la experiencia del cliente, la excelencia operativa y el desempeño comercial.

“Quiero felicitar a todos los que hicieron posible que YPF Black Nordelta sea elegida la mejor estación del mundo y a cada persona que trabaja en nuestras estaciones y tiendas FULL, que son la cara de YPF todos los días en cada rincón del país”, agradeció Horacio Marín presidente y CEO de YPF.

El jurado la destacó como una verdadera estación de destino: "Una verdadera tienda de destino que la gente visita necesite o no combustible, con comida dirigida por chef, café especial y espacios para trabajar, reunirse y alojarse"

YPF Black destaca gracias a su propuesta que incluye:

  • Gastronomía de autor, con hamburguesas CARNE del chef Mauro

Colagreco y ya se inauguro la primera Balck junto con McDonalds ubicada en Vicente López.

  • Café de especialidad y pastelería premium
  • Espacios para trabajar, reunirse y quedarse
  • YPF Pit Stop, para chequeos rápidos del vehículo

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