12 de noviembre de 2026 Inicio
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Serena Williams enfrentó a polémico influencer anti-Argentina y le dio un irremontable ventaja: cómo terminó

La exitosa tenista protagonizó un divertido momento en el streaming del famoso, con un resultado inesperado tras permitirle empezar el desafío con un marcador al borde de la victoria.

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Serena Williams enfrentó a Speed.

Serena Williams enfrentó a Speed.

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La tenista Serena Williams protagonizó un divertido video con el influencer polémico Speed en su show de streaming y constó de jugar al tenis. Pero como la ganadora de 23 Grand Slam iba a tener un nivel muy superior, modificó el resultado inicial para que su rival tenga la ventaja: la estadounidense empezó 0-6 abajo.

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El enfrentamiento pertenece a la segunda temporada de Speed Goes Pro, una serie documental protagonizada por Darren Watkins Jr., más conocido como IshowSpeed, que se estrenó el 11 de noviembre en YouTube.

En el ciclo el influencer se somete a un entrenamiento intensivo con diferentes deportistas antes de enfrentarlos en una competencia directa. Pero, con el objetivo de reducirle la dificultad, Serena decidió darle los seis primeros puntos para que se pueda acercar a la victoria.

“Cuando escuché que ella iba a darme seis puntos, se me iluminaron los ojos, así que pensé: ‘De acuerdo, ahora solo tengo que ganar. Tengo que ganar de alguna manera’”, contó el streamer. La grabación fue en el Ballenlsles Country Club.

La menor de las Williams mostró su diferencia: “Le di a Speed los seis puntos para empezar y, tengo que ser sincera contigo, definitivamente no estaba ni un poquito preocupada. De hecho, estaba más aburrida, pero es tan tierno”.

Finalmente, Serena conectó 8 puntos consecutivos y terminó con victoria 8-6. Esto indica que Speed no pudo meter ningún punto en todo el juego.

Serena Williams vs. Speed, en una cancha de tenis: el video del momento

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