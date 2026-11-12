A qué hora juega Estudiantes de La Plata vs. Independiente Rivadavia por la Supercopa Argentina: formaciones y cómo verlo en vivo El Pincha disputará este partido por ser el campeón del Trofeo de Campeones 2025, mientras que la Lepra mendocina, lo hará por consagrarse en la Copa Argentina del año pasado. Por Agregar C5N en









Estudiantes (LP) e Independiente Rivadavia jugarán en Córdoba la final de la Supercopa Argentina.

Estudiantes de La Plata jugará contra Independiente Rivadavia de Mendoza este jueves en el estadio Julio César Villagra, perteneciente a Belgrano de Córdoba, por una nueva edición de la Supercopa Argentina, el torneo que enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones con el ganador de la Copa Argentina.

El Pincha llega a este encuentro en un mes que podría ser inolvidable, ya que en poco más de 15 días se enfrentará con el Palmeiras en la que será la gran final de la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente. Sin embargo, en lo que respecta al ámbito local, la realidad es completamente distinta: en el Torneo Clausura quedó eliminado en la fase regular al no terminar entre los mejores ocho de la Zona A.

Los dirigidos por Alexander Medina consiguieron la clasificación a esta Supercopa Argentina tras coronarse el año paso en el Trofeo de Campeones, en el que derrotaron en un apretado encuentro a Platense. En este escenario, el conjunto platense irá en busca de la conquista de su 20° título de la historia, con la final de la Copa Libertadores en el horizonte.

Pensando en esta nueva final, el León tendrá algunas bajas sensibles: Joaquín Correa y Alexis Castro están descartados por lesiones musculares, mientras que Guido Carrillo y Tomás Palacios arrastran molestias físicas y no se encuentran al ciento por ciento, aunque no están descartados para disputar el cotejo.

Por su parte, la Lepra fue uno de los protagonistas en el fútbol argentino este año, ya que compitió hasta el final por el título de Campeón de Liga que finalmente ganó Boca por terminar primero en la tabla anual. El equipo mendocino, jugará este encuentro por su histórico título en la Copa Argentina 2025 y buscará su segundo título en Primera División.

Si bien Alfredo Berti aún no confirmó el 11 titular, en los últimos entrenamientos el entrenador probó una línea de cinco defensores, aunque también mantiene abierta la posibilidad de utilizar cuatro en el fondo. En caso de que el partido finalice igualado durante los 90 minutos se disputarán dos tiempo suplementario de 30 minutos, cada uno, y si persiste el empate, el campeón se definirá por penales. En tanto, el que alcance el título se asegurará disputar la Recopa Argentina, un torneo que hará su debut en 2027 y del que participarán tres clubes. Hasta el momento, para jugar este torneo solo está confirmado Rosario Central tras consagrarse campeón de la Supercopa Internacional. El otro equipo que lo disputará será el campeón de la Copa Argentina 2026, entre Platense o el ganador de Boca y Banfield. Estudiantes (LP) vs. Independiente Rivadavia: a qué hora es y cómo verlo en vivo Hora: 20

20 Televisión: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estadio: Julio César Villagra (Gigante de Alberdi)

Julio César Villagra (Gigante de Alberdi) Árbitro: Yael Falcón Pérez

Yael Falcón Pérez VAR: Héctor Paletta Estudiantes (LP) vs. Independiente Rivadavia: probables formaciones Estudiantes (LP): Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.





Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro; Tiago Palacios, Joaquín Correa, Joaquín Tobio Burgos; y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina. Independiente Rivadavia (M): Nicolás Bolcato; Alejo Osella, Iván Villalba, Leonard Costa, Juan Elordi; Tomás Bottari; Gonzalo Ríos, José Florentín, Leonel Bucca; Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti. NOTICIA EN DESARROLLO.