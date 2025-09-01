Los 5 fichajes más caros del mundo en este mercado de pases: el primero es un crack

La ventana de transferencias de mitad de año llega a su fin con Europa en el centro de todas las miradas. La Premier League rompió récords y sumó a varias figuras.

Después de dos meses de ofertas, versiones cruzadas e intensas negociaciones, el mercado de pases del fútbol europeo llega a su fin este lunes 1 de septiembre. Con la Europa League y los torneos locales ya en marcha, el gran objetivo es la Champions League 2025/2026 que comienza a mediados de mes.

El período de transferencias se había abierto el 1 de julio pasado y se cerrará al mismo tiempo para LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1 y el resto de las ligas europeas. En estas semanas hubo de todo, desde fichajes récord hasta bombas y refuerzos de primera línea.

Algunos clubes fueron más conservadores y otros, en cambio, decidieron poner todo su dinero encima de la mesa para quedarse con los jugadores más codiciados. Este mercado de pases dejó una particularidad: los cinco fichajes más caros corresponden a equipos de la Premier League .

Después de brillar en el Brentford y consolidarse como uno de los mejores delanteros de la Premier League, el camerunés de 26 años llegó a Old Trafford en julio de este año. "Tuve que aprovechar la oportunidad de fichar por el club de mis sueños, el equipo cuya camiseta vestí mientras crecía", sostuvo.

El delantero esloveno de 22 años se sumó al club inglés a principios de agosto y se convirtió en su cuarto refuerzo de este mercado de pases. Proveniente de la Bundesliga, donde jugaba para el RB Leipzig, firmó un contrato por cinco años. "Todo está hecho para que este equipo crezca y compita por los títulos más grandes pronto", anticipó.

3. Nick Woltemade al Newcastle: u$s99,3 millones

En el último fin de semana de agosto, el Newcastle anunció que el delantero alemán de 23 años se sumó al plantel procedente del Stuttgart. "Dejar Alemania es un gran paso en mi vida, pero todo el mundo me ha acogido tan bien que ya me siento como en familia", expresó el jugador en un comunicado.

2. Hugo Ekitiké al Liverpool: u$s111 millones

El delantero francés de 23 años, que hasta la temporada pasada jugaba en el Eintracht Frankfurt, llegó al club inglés a finales de julio: firmó un contrato por seis años hasta el final de la temporada 2030-2031. Antes pasó por el PSG, donde fue compañero de equipo de Lionel Messi.

1. Florian Wirtz al Liverpool: u$s146 millones

En junio pasado, el club inglés pagó una cifra millonaria para quedarse con el delantero de 22 años, que tenía contrato vigente con el Bayer Leverkusen hasta junio de 2027. No solo se convirtió en el fichaje más caro de este mercado de pases, sino de toda la historia de la Premier League.