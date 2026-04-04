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Argentina sufrió caídas duras en la historia de los Mundiales como el 1-6 ante Checoslovaquia en 1958.
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Alemania le propinó un 0-4 en 2010, una de las derrotas más recordadas.
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Holanda también goleó al equipo nacional por 4-0 en 1974.
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Algunas derrotas inesperadas cambiaron el rumbo de torneos completos.
Las peores goleadas que sufrió la Selección argentina en los Mundiales incluyen resultados históricos como el 1-6 ante Checoslovaquia en 1958, el 0-4 frente a Alemania en 2010 y el 0-4 contra Holanda en 1974, derrotas que marcaron distintos momentos críticos del equipo nacional.
A lo largo de su historia mundialista, Argentina no solo protagonizó grandes conquistas, sino también caídas que dejaron huella por su impacto deportivo y emocional. Algunas de ellas significaron eliminaciones tempranas, mientras que otras obligaron a replantear procesos enteros dentro del seleccionado.
En muchos casos, estas derrotas funcionaron como puntos de inflexión que modificaron la manera de competir, la preparación física y la mentalidad del equipo frente a rivales europeos y selecciones emergentes.
Argentina 1-6 Checoslovaquia - Mundial 1958
El llamado "Desastre de Suecia" fue una de las caídas más duras en la historia del seleccionado. Tras 24 años sin participar, el equipo fue ampliamente superado y quedó eliminado en la primera ronda, en una actuación que expuso diferencias físicas y tácticas con Europa.
Argentina 0-4 Holanda - Mundial 1974
La histórica "Naranja Mecánica" mostró su máximo nivel y superó con claridad a Argentina. El conjunto europeo dominó el partido con autoridad y dejó en evidencia las dificultades del equipo nacional en la segunda fase del torneo.
Argentina 0-4 Alemania - Mundial 2010
En los cuartos de final de Sudáfrica, el equipo dirigido por Diego Maradona sufrió un golpe contundente. El gol tempranero condicionó el desarrollo y Alemania aprovechó cada error para construir una goleada que selló la eliminación.
Argentina 1-2 Arabia Saudita - Mundial 2022
Si bien no fue una goleada, el impacto fue enorme. Argentina llegaba con un invicto de 36 partidos, pero sufrió una derrota inesperada que complicó su camino en el torneo y generó uno de los mayores impactos recientes, maquillado por el resultado final del torneo.