Las peores goleadas que sufrió la Selección argentina en los mundiales Derrotas contundentes marcaron distintos momentos del seleccionado en la Copa del Mundo a lo largo de su historia. Por + Seguir en







La caída ante Arabia Saudita sorprendió al mundo en 2022.

Argentina sufrió caídas duras en la historia de los Mundiales como el 1-6 ante Checoslovaquia en 1958.

Alemania le propinó un 0-4 en 2010, una de las derrotas más recordadas.

Holanda también goleó al equipo nacional por 4-0 en 1974.

Algunas derrotas inesperadas cambiaron el rumbo de torneos completos. Las peores goleadas que sufrió la Selección argentina en los Mundiales incluyen resultados históricos como el 1-6 ante Checoslovaquia en 1958, el 0-4 frente a Alemania en 2010 y el 0-4 contra Holanda en 1974, derrotas que marcaron distintos momentos críticos del equipo nacional.

A lo largo de su historia mundialista, Argentina no solo protagonizó grandes conquistas, sino también caídas que dejaron huella por su impacto deportivo y emocional. Algunas de ellas significaron eliminaciones tempranas, mientras que otras obligaron a replantear procesos enteros dentro del seleccionado.

En muchos casos, estas derrotas funcionaron como puntos de inflexión que modificaron la manera de competir, la preparación física y la mentalidad del equipo frente a rivales europeos y selecciones emergentes.

Embed Argentina 1-6 Checoslovaquia - Mundial 1958 El llamado "Desastre de Suecia" fue una de las caídas más duras en la historia del seleccionado. Tras 24 años sin participar, el equipo fue ampliamente superado y quedó eliminado en la primera ronda, en una actuación que expuso diferencias físicas y tácticas con Europa.

Argentina 0-4 Holanda - Mundial 1974 La histórica "Naranja Mecánica" mostró su máximo nivel y superó con claridad a Argentina. El conjunto europeo dominó el partido con autoridad y dejó en evidencia las dificultades del equipo nacional en la segunda fase del torneo.