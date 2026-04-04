Independiente, dueño de Avellaneda: le ganó 1-0 a Racing en un clásico que tuvo de todo El Rojo aprovechó la falta de efectividad de la Academia, que erró un penal insólito a cargo de Maravilla Martínez, y con gol del paraguayo Ávalos, se llevó más que tres puntos en un derby picante. Por + Seguir en







Avalos fue la figura de la noche en un clásico pintado de rojo.

Independiente superó a Racing por 1-0 en el clásico de Avellaneda, en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini por el interzonal de la fecha 13° fecha del Torneo Apertura en un encuentro que tuvo de todo. Con gol del paraguayo Gabriel Ávalos, el Rojo aprovechó la falta de efectividad de la Academia, que además erró un penal increíble a cargo de Adrián Maravilla Martínez, y no solo le dio aire a su entrenador Gustavo Quinteros sino que también se llevó tres puntos que lo meten en zona de playoffs.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/2040559225126990273&partner=&hide_thread=false ¡GANÓOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PAÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!#TodoRojo pic.twitter.com/jLRQzEHHE4 — C. A. Independiente (@Independiente) April 4, 2026 La diferencia en el derby de Avellaneda estuvo en las áreas y en la eficacia de sus goleadores. El local se sostuvo en su 9, intratable en este 2026, que ya suma ocho goles y tres asistencias en el torneo. En la vereda opuesta, la contracara fue Maravilla: el ídolo de la Academia vivió una tarde para el olvido. Falló un penal al intentar picarla y mandó la pelota por encima del travesaño, y en el segundo tiempo desperdició una chance increíble bajo el arco, con una definición tan insólita como inexplicable.

El encuentro, que había empezado a puro roce y pierna fuerte, tuvo su apertura con el penal de Maravilla, bien cobrado a instancias del VAR por una mano de Sebastián Valdez. Lo que nadie imaginaba es que Maravilla intentara picar el penal y fallara en la ejecución. Las cargadas de Rodrigo Rey y Kevin Lomónaco no iban a tardar y el 9 de Racing iba a caer futbolística y anímicamente. Enseguida, hubo tiempo para incidentes en la platea de Independiente: lograron romper el banco de suplentes donde estaba Gustavo Costas y todo su cuerpo técnico.

Embed ¡¡ATENCIÓN!! El Clásico está demorado por incidentes entre los hinchas de Independiente y el banco de Racing.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/Erqe5hbMlC — SportsCenter (@SC_ESPN) April 4, 2026 En el segundo tiempo, el Rojo cambió la cara y tuvo más chances de peligro de la mano de Santiago Montiel e Ignacio Malcorra. Pero de tanto ir, el local se descuidó en defensa y casi recibe un gol de contra, de no ser por la mala tarde-noche del goleador de la visita. Sin embargo, la diferencia en el marcador llegó a los 35' del complemento.

En una jugada que comenzó de izquierda a derecha, fue Montiel quien encaró hacia el área y metió una asistencia cruzada que encontró a Ávalos como referencia, y el 1-0 se hizo realidad. Fue demasiado el golpe para la Academia, que ya estaba derrumbado tras el famoso penal y, luego de la diferencia, jamás pudo reaccionar. Independiente volvió a ganar un clásico en su casa tras cinco años, y estiró la paternidad a 23 partidos de diferencia con Racing.