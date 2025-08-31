Jugó con Maradona, es excombatiente de Malvinas y reveló una verdad del 10

En 1991, mientras cumplía una suspensión de la FIFA, Diego revolucionó San Vicente al sumarse a un torneo de futsal. Años después, uno de sus excompañeros contó la intimidad de aquella experiencia.

La vida de Diego Armando Maradona está llena de anécdotas y momentos tan increíbles que solo le podrían haber pasado a él. Durante su vida, el Diez se dio el lujo de hacer casi todo lo que quiso, incluso salir campeón de un torneo de futsal con Club Parque de San Vicente.

Fue en abril de 1991, mientras cumplía la suspensión por 15 meses que le había impuesto la Federación Italiana luego de que diera positivo en un control antidoping. Con ganas de seguir en actividad, Maradona se sumó al que era el equipo número uno de futsal en toda Argentina.

Allí compartió plantel con el arquero Jorge Pérez, excombatiente de Malvinas, quien el año pasado dio una entrevista a TyC Sports y reveló una verdad del Diez: habló sobre "cuando se corría la bola de que estaba Diego tenían que cerrar la puerta" del club, pero afuera de la cancha "era uno más".

La experiencia de Maradona en Club Parque duró poco más de un mes, pero revolucionó San Vicente y desbordó las tribunas. "Cuando nos acercamos a la cuadra del club, estaba todo cortado", recordó Pérez sobre el partido en el que el campeón del mundo hizo su debut.

En aquel momento, Club Parque era el mejor equipo de la categoría, con jugadores como Sergio "Checho" Batista y Ricardo Caruso Lombardi, pero Diego estaba a otro nivel. "Corriendo para adelante te mira, te apunta y, cuando pensás que se la vas a sacar, se mueve en una baldosa y te deja pintado", contó.

El partido de ida de la final se jugó en Olivos y Club Parque, a pesar de Maradona, había perdido 2 a 1. "Allá jugó 10 o 15 minutos y salió. Algunos días tenía unas locuritas que le agarraban y estaba un poco cruzado", explicó Pérez. Pero, para el partido de vuelta, vio a Claudia Villafañe en la tribuna y supo que todo estaría bien. Y así fue.

"Metió cinco goles, ganamos 7 a 2 y el partido duró cinco horas porque la gente se metía a la cancha todo el tiempo", remarcó. La locura que se vivió en la cancha se trasladó después a una cena y un boliche. "Tiempo después dijo que iba a venir a un asado, pero nunca llegó. Esa noche que salimos campeones fue la última vez que lo vi", sostuvo.

Pérez pasó 96 días en Malvinas y volvió con congelamiento en la pierna izquierda, lo que lo llevó a cambiar el fútbol 11 por el de salón. Sin embargo, aseguró que no vivió el gol de Diego a los ingleses como una revancha. "Yo no mezclo lo deportivo con lo de Malvinas, porque para mí Malvinas es una historia aparte. Y te digo más, yo no le tengo bronca a los ingleses. Cuando estuve prisionero, me trataron mejor ellos de lo que me trataron acá", afirmó.