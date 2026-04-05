ANSES paga un extra de $51.547 en abril 2026: de qué se trata La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó un adicional que se suma a las asignaciones y que se actualiza junto con la inflación. Por + Seguir en







El beneficio se paga junto con la AUH sin trámites. Freepik

El extra de $51.547 de ANSES corresponde a un complemento vinculado a la AUH.

Está dirigido a embarazadas y familias con hijos de hasta 3 años.

Se paga automáticamente junto con la prestación mensual.

Es compatible con otros beneficios como la Tarjeta Alimentar. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en abril de 2026 un extra de $51.547 que corresponde al Complemento Leche, un beneficio destinado a reforzar la alimentación de embarazadas y niños pequeños que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

ANSES AUH 2.png El adicional se actualiza según la inflación mensual. Freepik Monto de la AUH de ANSES en abril 2026 Con el aumento del 2,9%, el valor total de la AUH se ubica en $136.666. Sin embargo, el organismo deposita el 80% de manera directa, lo que equivale a $109.332,80 por hijo. El 20% restante se retiene hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita controles de salud y escolaridad. No obstante, en algunos casos puntuales, familias con hijos de hasta 4 años pueden acceder al cobro completo sin realizar este trámite.

Qué es el Complemento Leche de ANSES El Complemento Leche forma parte del Plan de los 1000 Días y tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos esenciales durante la primera infancia. Está destinado a personas gestantes y a familias con hijos de hasta 3 años, que reciben la AUH o la Asignación por Embarazo (AUE). El pago se acredita automáticamente en la misma cuenta donde se percibe la prestación principal.

Nuevo monto del Complemento Leche de ANSES en abril 2026 En abril, este adicional se actualiza y pasa a $51.547, tras el ajuste por inflación. Se trata de un refuerzo clave que se suma al ingreso mensual de las familias. Este beneficio no requiere inscripción previa y se liquida de forma automática siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

AUH 1 ANSES.png Está orientado a la primera infancia y personas gestantes. Freepik AUH de ANSES: cuándo cobro en abril 2026 El calendario de pagos comienza el viernes 10 de abril y se organiza según la terminación del DNI:

DNI terminado en 0: viernes 10 de abril

DNI terminado en 1: lunes 13 de abril

DNI terminado en 2: martes 14 de abril

DNI terminado en 3: miércoles 15 de abril

DNI terminado en 4: jueves 16 de abril

DNI terminado en 5: viernes 17 de abril

DNI terminado en 6: lunes 20 de abril

DNI terminado en 7: martes 21 de abril

DNI terminado en 8: miércoles 22 de abril

DNI terminado en 9: jueves 23 de abril