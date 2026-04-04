5 de abril de 2026 Inicio
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Tragedia en la cancha de Alianza Lima de Perú: al menos un muerto y más de 60 heridos tras un banderazo

El hecho ocurrió dentro del estadio, durante la previa del clásico contra Universitario. En el lugar trabajaron ocho dotaciones de bomberos, que no descartan que se haya desencadenado una avalancha.

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Tragedia en la cancha de Alianza Lima: un muerto y más de 60 heridos.

Tragedia en la cancha de Alianza Lima: un muerto y más de 60 heridos.

Un banderazo de hinchas de Alianza Lima terminó en tragedia en cuestión de segundos dentro de su propio estadio. Mientras se investigan cómo se originó la situación, el hecho dejó al menos una persona muerta y más de 60 heridos.

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En la previa del clásico frente a Universitario de Deportes, cientos de fanáticos se congregaron en el Estadio Alejandro Villanueva para alentar al equipo y, al parecer, llevaron adelante una avalancha humana.

El Ministerio de Salud del Perú desplegó un operativo de emergencia con ocho unidades para la atención prehospitalaria, en coordinación con el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. De acuerdo al reporte preliminar, más de 40 personas resultaron lesionadas y al menos tres debieron ser trasladadas al Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

alianza lima comunicado
El comunicado de Alianza Lima tras la tragedia

El comunicado de Alianza Lima tras la tragedia

El ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, aseguró que el objetivo del operativo fue “garantizar la atención de todos los heridos” y confirmó el fallecimiento de un simpatizante. Por su parte, el brigadier Marco Pajuelo indicó que, hasta el momento, no se detectaron daños estructurales dentro del estadio y que se realizará una inspección exhaustiva para determinar las causas del incidente.

Desde Alianza Lima también emitieron un comunicado oficial en el que aclararon que lo sucedido no estuvo vinculado a la caída de muros ni a fallas en la infraestructura del estadio. Con el correr de las horas, las primeras hipótesis apuntaron a que la tragedia se produjo por una avalancha entre los propios hinchas, que quedaron comprimidos entre sí en medio de la multitud.

En paralelo, la Policía Nacional desplegó un fuerte operativo a la vez que montó un perímetro de seguridad en la zona para facilitar el trabajo de los equipos de rescate y ordenar la circulación vehicular. Además, precisaron que no hubo personas atrapadas en fosas ni entre escombros.

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