Entró, pegó y se fue: la insólita expulsión de un jugador de Riestra en 25 segundos que sorprendió a todos Se trata de Yonatan Goitía, quien pegó un patadón ni bien ingresó en el primer tiempo y recibió la tarjeta roja a instancias del VAR en la victoria del local Unión, por 2-0 frente al Malevo en Santa Fe. Por + Seguir en







El Tatengue aprovechó el hombre de más y se quedó con los tres puntos en casa. @clubunion

Unión superó por 2-0 a Riestra, en el Estadio 15 de Abril, en Santa Fe, por la 13° fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con goles de Marcelo Estigarribia de penal y Cristian Tarragona, el Tatengue ganó bien los tres puntos de local y se aprovechó del mal momento del Malevo, que fue protagonista de una jugada insólita: un jugador entró 25 segundos en el primer tiempo y fue expulsado, casi sin tocar la pelota.

El hecho ocurrió tras el gol de penal de Estigarribia. El entrenador de la visita, Gustavo Tata Benítez, decidió sacar al defensor Rodrigo Gallo, quien había cometido la falta a Lautaro Vargas en el área, a los 23' del primer tiempo. Allí ingresó Yonatan Goitía, quien en la primera aproximación con el balón fue a disputar un mano con el mismo Vargas, de tal mala manera, que impactó con un planchazo al jugador de Unión.

El episodio se dio tras el gol de penal de Estigarribia. A los 23 minutos del primer tiempo, el entrenador visitante, Gustavo “Tata” Benítez, decidió reemplazar al defensor Rodrigo Gallo, responsable de la infracción sobre Lautaro Vargas dentro del área. En su lugar ingresó Yonatan Goitía, pero su participación fue tan breve como polémica: en su primera intervención, fue a disputar una pelota con el propio Vargas y le aplicó un duro planchazo.

Embed ¡UNA SECUENCIA INCREÍBLE! Jonatan Goitia ingresó en lugar de Rodrigo Gallo, quien cometió el penal que derivó en el 1-0 de Unión. Con solo 24'' SEGUNDOS en cancha fue con plancha sobre Vargas y, tras la revisión del VAR, fue EXPULSADO en Riestra. pic.twitter.com/H2uGQjaHxf — SportsCenter (@SC_ESPN) April 3, 2026 El defensor de 31 años fue amonestado, en primera instancia, por el árbitro del partido, Darío Herrera. Sin embargo, desde el VAR recibió el llamado de su colega Fabricio Llobet, para que revise la jugada por la gravedad de la infracción. Enseguida, el juez del encuentro decidió cambiar la decisión: “Luego de una revisión en campo, observo que el jugador número 27 impacta un planchazo a la altura de la canilla del adversario con fuerza excesiva. Decisión final: tiro libre directo y tarjeta roja”.

El defensor de Riestra, de esta manera, se fue expulsado con tan solo 25 segundos en cancha. Todo una cifra inédita que recuerda a expulsiones rápidas en el fútbol argentino como la del peruano Luis Advíncula en Boca, en un cruce con Cruzeiro en Brasil por Copa Libertadores o la que posee el récord: el jugador de Defensores de Belgrano Leandro Baima duró 8 segundos en cancha, tras ser expulsado en la victoria frente a Platense por 3-1, en la Primera B, en 2016.