Entró, pegó y se fue: la insólita expulsión de un jugador de Riestra en 25 segundos que sorprendió a todos
Se trata de Yonatan Goitía, quien pegó un patadón ni bien ingresó en el primer tiempo y recibió la tarjeta roja a instancias del VAR en la victoria del local Unión, por 2-0 frente al Malevo en Santa Fe.
El Tatengue aprovechó el hombre de más y se quedó con los tres puntos en casa.
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Unión superó por 2-0 a Riestra, en el Estadio 15 de Abril, en Santa Fe, por la 13° fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con goles de Marcelo Estigarribia de penal y Cristian Tarragona, el Tatengue ganó bien los tres puntos de local y se aprovechó del mal momento del Malevo, que fue protagonista de una jugada insólita: un jugador entró 25 segundos en el primer tiempo y fue expulsado, casi sin tocar la pelota.
El hecho ocurrió tras el gol de penal de Estigarribia. El entrenador de la visita, Gustavo Tata Benítez, decidió sacar al defensor Rodrigo Gallo, quien había cometido la falta a Lautaro Vargas en el área, a los 23' del primer tiempo. Allí ingresó Yonatan Goitía, quien en la primera aproximación con el balón fue a disputar un mano con el mismo Vargas, de tal mala manera, que impactó con un planchazo al jugador de Unión.
El episodio se dio tras el gol de penal de Estigarribia. A los 23 minutos del primer tiempo, el entrenador visitante, Gustavo “Tata” Benítez, decidió reemplazar al defensor Rodrigo Gallo, responsable de la infracción sobre Lautaro Vargas dentro del área. En su lugar ingresó Yonatan Goitía, pero su participación fue tan breve como polémica: en su primera intervención, fue a disputar una pelota con el propio Vargas y le aplicó un duro planchazo.
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¡UNA SECUENCIA INCREÍBLE! Jonatan Goitia ingresó en lugar de Rodrigo Gallo, quien cometió el penal que derivó en el 1-0 de Unión. Con solo 24'' SEGUNDOS en cancha fue con plancha sobre Vargas y, tras la revisión del VAR, fue EXPULSADO en Riestra. pic.twitter.com/H2uGQjaHxf
El defensor de 31 años fue amonestado, en primera instancia, por el árbitro del partido, Darío Herrera. Sin embargo, desde el VAR recibió el llamado de su colega Fabricio Llobet, para que revise la jugada por la gravedad de la infracción. Enseguida, el juez del encuentro decidió cambiar la decisión: “Luego de una revisión en campo, observo que el jugador número 27 impacta un planchazo a la altura de la canilla del adversario con fuerza excesiva. Decisión final: tiro libre directo y tarjeta roja”.
El encuentro, tras la expulsión, fue a pedir del Tatengue, que remató el partido en el segundo tiempo con un tanto de su goleador Tarragona, tras un error del histriónico arquero de Riestra, Ignacio Arce, quien dio mal un pase en mitad de cancha. De esta manera, Unión se prendió en la lucha de la Zona A, al ubicarse en el quinto lugar, a 3 puntos del líder, Vélez.
En tanto, Deportivo Riestra tendrá revancha enseguida, y de manera internacional. Es que hará su debut estelar en la Copa Sudamericana, el próximo miércoles a partir de las 19 frente a Palestino de Chile, en la cancha de San Lorenzo.
Mirá la insólita jugada por la que fue expulsado Yonatan Goitía en el partido entre Unión-Riestra