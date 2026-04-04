5 de abril de 2026 Inicio
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La picadora del fútbol argentino: tras el despido del DT de Riestra, ya son 10 los entrenadores que dejaron su cargo en Primera

Gustavo Benítez fue echado tras no ganar en lo que va del Apertura y se suma a una extensa lista de técnicos que, por distintos motivos, abandonaron su puesto. Detalles del fenómeno que incluye a Marcelo Gallardo, Eduardo Domínguez, la dupla Favio Orsi - Sergio Gómez, y Damián Ayude, entre otros.

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Ya son 10 los entrenadores que se fueron en el Apertura 2026. 

Ya son 10 los entrenadores que se fueron en el Apertura 2026. 

La presión por los resultados es, sin lugar a dudas, una de las características madre y un arma de doble filo en fútbol argentino que, en 2026, atraviesa un particular fenómeno: alcanzó a 10 el número de entrenadores de Primera División que dejaron el cargo en 12 fechas disputadas del Torneo Apertura.

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El décimo integrar la lista fue Gustavo Benítez, quien fue echado de Deportivo Riestra luego no ganar ningún partido en que va del certamen local y naufragar en el anteúltimo puesto de la zona A con 7 puntos.

Pero el listado no solo lo integran DT de equipos con escasa historia en primera, también alcanza a grandes como River, San Lorenzo y equipos del interior en Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucuman.

De los diez entrenadores que no continuaron en sus respectivos clubes, el único que se fue sin ser despedido es Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata, que optó por vivir una nueva experiencia en Atlético Mineiro de Brasil.

DT riestra
El entrenador de Riestra es el décimo que deja el cargo en lo que va del año.

El entrenador de Riestra es el décimo que deja el cargo en lo que va del año.

Los que sí fueron desvinculados por malos resultados fueron Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba), la dupla Orsi-Gómez (Newell’s), Hugo Colace (Atlético Tucumán), Marcelo Gallardo (River), Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto), Damián Ayude (San Lorenzo), Guillermo Farré (Aldosivi) y Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza).

Los 10 entrenadores que se fueron en el Apertura 2026

  • Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba)
  • Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
  • Favio Orsi - Sergio Gómez (Newell’s)
  • Hugo Colace (Atlético Tucumán)
  • Marcelo Gallardo (River Plate)
  • Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
  • Damián Ayude (San Lorenzo)
  • Guillermo Farré (Aldosivi)
  • Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza)
  • Gustavo Benítez (Deportivo Riestra)

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