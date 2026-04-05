En su primera Misa de Pascua, el papa León XIV convocó a una vigilia de oración por la paz Mientras continúa el conflicto en Medio Oriente, el pontífice llamó a reunirse en la basílica de San Pedro del Vaticano para no caer víctimas de la "globalización de la indiferencia" denunciada constantemente por el papa Francisco. Por + Seguir en







El papa León XIV insiste en su exhorto a deponer las armas en medio del conflicto en Medio Oriente.

El papa León XIV expresó este domingo su primer mensaje de Pascua, en el que llamó a no ser indiferentes ni resignarse ante el mal, el odio y la guerra. Además, convocó a una vigilia de oración por la paz en la basílica de San Pedro del Vaticano para el próximo sábado 11 de abril.

"¡Que quienes empuñan las armas las depongan! ¡Que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz! ¡No una paz forjada por la fuerza, sino por el diálogo! ¡No por el deseo de dominar a los demás, sino por el encuentro!", manifestó en su Urbi et Orbi de su primera Semana Santa.

El ineludible tema de la guerra en Medio Oriente ocupó gran parte del discurso papal, en el que aprovechó para retomar la expresión "globalización de la indiferencia" del papa Francisco. "Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes a la muerte de miles de personas. Indiferentes a las consecuencias de odio y división que siembran los conflictos. Indiferentes a las repercusiones económicas y sociales que producen, y que todos sufrimos", señaló.

León XIV El papa León XIV y un nuevo llamado a la paz. Vatican News "La fuerza con la que Cristo resucitó es totalmente no violenta. Es similar al de un grano de trigo que, tras pudrirse en la tierra, crece, rompe los terrones, brota y se convierte en una espiga dorada. Y se asemeja aún más al de un corazón humano que, herido por una ofensa, rechaza el instinto de venganza y, lleno de compasión, ora por quien lo ha ofendido. Esta es la verdadera fuerza que trae paz a la humanidad, porque genera relaciones respetuosas en todos los niveles: entre individuos, familias, grupos sociales y naciones", enfatizó el pontífice.

"La resurrección de Cristo es el comienzo de una nueva humanidad y nos sitúa aún con mayor fuerza ante el drama de nuestra libertad. En efecto, ante el sepulcro vacío, podemos llenarnos de esperanza y asombro, como los discípulos, o de miedo, como los guardias y fariseos, obligados a mentir antes que reconocer que aquel que había sido condenado ha resucitado verdaderamente", remarcó.