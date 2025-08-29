IR A
Escándalo: la infidelidad de un jugador de la Selección argentina quedó expuesta por las cámaras de seguridad de su casa

La pareja del futbolista reveló en detalle cómo se dio cuenta de que era engañada y precisó cómo enfrentó la situación. “Se me cagó de risa en la cara”, indicó.

Nico González fue infiel a su pareja.

Una nueva infidelidad involucra a un futbolista de la Selección argentina y se trata de Nicolás González. Paloma Silberberg, de quien está recientemente separado, contó que se dio cuenta por las cámaras de seguridad de su casa. "Se me cagó de risa en la cara”, disparó.

Lionel Messi fue convocado y será el último partido por Eliminatorias con la camiseta de la Selección.
Scaloni confirmó los convocados de la Selección argentina para las Eliminatorias: quiénes quedaron afuera de la lista preliminar

En su relato, la modelo contó que comenzó a mandarle mensajes al futbolista y le preguntó por qué no tenía el auto en las afueras del aeropuerto esperándola, pero como no le contestó, decidió mirar las cámaras de seguridad para ver qué era lo que estaba haciendo que lo tenía distraído.

“Es muy polémico. La realidad es que en la casa que teníamos en Italia teníamos cámaras de seguridad y él pensó que yo no las tenía más porque mandó a cambiar las contraseñas, pero yo las seguía teniendo porque estaban con mi mail”, indicó Paolma en A la tarde.

Fue entonces que indicó: “Llegué a Ezeiza, supuestamente alguien me iba a ayudar con las valijas, le escribí porque no había nadie esperándome para ayudarme. Le escribí, no me respondía, no me respondía, no me respondía y dije ‘A ver qué cara… está haciendo’ y me la comí, estaba con otra chica”.

Allí cayó en cuenta por lo que estaba pasando: “Me comí todo el chamuyo que me había dado el día anterior, que me había llorado y dije ‘Bueno, quedó todo bien’, me había dicho que me iba a ayudar económicamente y resulta que se me cagó de risa en la cara”.

“No los vi en nada privado. No hay cámaras en los cuartos gracias a Dios. Los vi en el living, en la pileta...”, detalló indignada y consideró que se trató de un touch and go. “No le di lugar a que me explique nada. Lo bloquee de todos lados”.

