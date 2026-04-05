5 de abril de 2026 Inicio
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Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.190.000 pesos a 30 días en abril 2026

Con un sistema bancario que apuesta a la digitalización, gestionar estas colocaciones a través del home banking se ha vuelto un proceso eficaz.

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Realizar tus Inversiones en plazos fijos tiene sus ventajas. Conocelas

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En un escenario económico marcado por la recalibración de las tasas de interés, el plazo fijo tradicional se mantiene como una de las herramientas más consultadas por los ahorristas argentinos que buscan hacer sus Inversiones de forma segura. Para quienes disponen de un excedente y buscan una renta previsible a corto plazo, entender el rendimiento real de una colocación a 30 días es el primer paso.

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Invertir una suma de 1.190.000 pesos permite observar con claridad cómo el interés compuesto y la TNA vigente impactan en el saldo final. Sin embargo, la clave del éxito en esta inversión reside en la capacidad de reinversión. La transparencia en los números es fundamental para no generar falsas expectativas de rentabilidad.

Cuánto ganas por depositar $1.190.000 en un plazo fijo según el banco

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El Banco Nación se consolida en este abril de 2026 como una de las opciones más competitivas del sistema financiero, liderando el mercado con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37,5%.

Para quienes cuenten con un capital de 1.190.000 pesos, realizar una colocación a 30 días en esta institución permite obtener una ganancia neta de 21.517,81 pesos. Al finalizar el período, el ahorrista dispondrá en su cuenta de un total de 1.211.517,81 pesos, cifra que integra el depósito original más los intereses generados.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

La tasa efectiva mensual promedio del sistema financiero, estimada en 3,12%, se ubica por encima de la inflación proyectada para octubre, que según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central rondaría el 2%. En este escenario, las colocaciones a corto plazo en pesos aún ofrecen un rendimiento real positivo para quienes se inclinen por esta herramienta.

En el caso de las entidades que pagan el 44% anual, como el Banco CMF y el Banco Voii, el margen frente a la inflación es incluso mayor, ya que su tasa efectiva mensual supera por más de un punto al incremento de precios esperado. Pese a eso, conviene tener presente que las cifras corresponden a inversiones de 30 días y pueden variar si las tasas cambian o si la inflación mensual se acelera. Los especialistas recomiendan, para maximizar la rentabilidad, reinvertir mensualmente tanto el capital inicial como los intereses obtenidos.

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