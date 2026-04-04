A qué hora juegan Independiente y Racing por el torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo El equipo de Gustavo Quinteros quiere levantar cabeza luego de tres fechas sin victorias y la Academia busca mantenerse entre los primeros 8 con la mente en la Copa Sudamericana. Por + Seguir en







Independiente vs. Racing desde las 17.30. X (@Independiente)

Por la fecha 13 del Torneo Apertura, Independiente recibe a Racing en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en un nuevo clásico de Avellaneda con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Rojo busca su primera victoria luego de tres encuentros sin triunfos, mientras que la Academia tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana.

El equipo de Gustavo Quinteros viene de derrotar 4-2 a Atenas de Río Cuarto por la primera ronda de la Copa Argentina en Florencio Varela y su rival de 16avos de final será Unión de Santa Fe, pero a pesar de haber ganado, la gente le pidió a los jugadores: “Si no ganan contra Racing, qué quilombo se va a armar”.

independiente uruguay @SerieRdeLP Por el torneo local cayó ante Talleres por 2 a 1 y acumula tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Se ubica décimo en la Zona A con 14 unidades y lleva tres encuentros sin victorias, de este modo, permanece fuera de los puestos de clasificación.

Por el otro lado, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer a San Martín de Formosa y también está en 16avos de final de la Copa Argentina, su próximo rival será Defensa y Justicia. Mientras que, en el torneo se encuentra cuarto con 18 puntos y su última derrota data de febrero ante Tigre.

Gustavo Costas Intransigente Pero las malas noticias abundan en la Academia porque perdieron a su jugador estrella Gabriel Rojas, quien había sido convocado por la Selección argentina en la Fecha FIFA, por lo que es baja y será reemplazado por Agustín García Basso. Además, el martes 7 de abril juega en Sucre, Bolivia, por la primera fecha de la Copa Sudamericana.