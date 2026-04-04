5 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

A qué hora juegan Independiente y Racing por el torneo Apertura: formaciones y cómo verlo en vivo

El equipo de Gustavo Quinteros quiere levantar cabeza luego de tres fechas sin victorias y la Academia busca mantenerse entre los primeros 8 con la mente en la Copa Sudamericana.

Por
Independiente vs. Racing desde las 17.30.

Independiente vs. Racing desde las 17.30.

X (@Independiente)

Por la fecha 13 del Torneo Apertura, Independiente recibe a Racing en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini en un nuevo clásico de Avellaneda con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer. El Rojo busca su primera victoria luego de tres encuentros sin triunfos, mientras que la Academia tiene la mente puesta en la Copa Sudamericana.

River le ganó a Belgrano en el Monumental.
Te puede interesar:

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

El equipo de Gustavo Quinteros viene de derrotar 4-2 a Atenas de Río Cuarto por la primera ronda de la Copa Argentina en Florencio Varela y su rival de 16avos de final será Unión de Santa Fe, pero a pesar de haber ganado, la gente le pidió a los jugadores: “Si no ganan contra Racing, qué quilombo se va a armar”.

independiente uruguay

Por el torneo local cayó ante Talleres por 2 a 1 y acumula tres victorias, cinco empates y tres derrotas. Se ubica décimo en la Zona A con 14 unidades y lleva tres encuentros sin victorias, de este modo, permanece fuera de los puestos de clasificación.

Por el otro lado, el equipo de Gustavo Costas viene de vencer a San Martín de Formosa y también está en 16avos de final de la Copa Argentina, su próximo rival será Defensa y Justicia. Mientras que, en el torneo se encuentra cuarto con 18 puntos y su última derrota data de febrero ante Tigre.

Gustavo Costas

Pero las malas noticias abundan en la Academia porque perdieron a su jugador estrella Gabriel Rojas, quien había sido convocado por la Selección argentina en la Fecha FIFA, por lo que es baja y será reemplazado por Agustín García Basso. Además, el martes 7 de abril juega en Sucre, Bolivia, por la primera fecha de la Copa Sudamericana.

El Rojo lleva cuatro partidos sin ganarle a Racing, pero lidera el historial con 90 triunfos, 71 de Racing y 78 empates.

Independiente vs. Racing: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Hora: 17:30
  • Televisión: ESPN Premium y TNT Sports
  • Estadio: Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini
  • Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Independiente vs. Racing: formaciones

  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos e Ignacio Pussetto. DT: Gustavo Quinteros.

  • Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Santiago Sosa, Alan Forneris o Baltasar Rodríguez, Adrián Fernández, Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River le ganó a Belgrano.
play

River, imparable: goleó 3-0 a Belgrano en el Monumental y llega afilado al debut en la Sudamericana

Desde las 18, River recibirá a Belgrano en el Estadio Monumental por la 13° fecha del Torneo Apertura

Coudet quiere estirar su invicto ante Belgrano en el Monumental

Avalos fue la figura de la noche en un clásico pintado de rojo.
play

Independiente, dueño de Avellaneda: le ganó 1-0 a Racing en un clásico que tuvo de todo

Ya son 10 los entrenadores que se fueron en el Apertura 2026. 

La picadora del fútbol argentino: tras el despido del DT de Riestra, ya son 10 los entrenadores que dejaron su cargo en Primera

El Tatengue aprovechó el hombre de más y se quedó con los tres puntos en casa.

Entró, pegó y se fue: la insólita expulsión de un jugador de Riestra en 25 segundos que sorprendió a todos

Úbeda, emocionado al recorar a Russo.

Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Russo: "Me diría..."

Rating Cero

La hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls oficializó su noviazgo. 

¿De quién se trata?: Muna Pauls presentó a su novio en redes sociales

El Poroto Cubero y Mica Viciconte mantienen viva la llama de la pasión. 

"Yo le dije que se ponga un...": Mica Viciconte reveló cómo cumplió una fantasía de Fabián Cubero

Pincoya y Tamara Paganini tuvieron otro tenso cruce que hará que la producción piense si habrá o no una sanción

La grave denuncia de una participante de Gran Hermano contra Tamara Paganini: "Me tiró agua caliente"

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
play

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

Su carrera combina éxitos comerciales y reconocimiento crítico.

Qué fue de la vida de Meryl Streep tras El diablo viste a la moda

Tanto amor no me cabe, publicó la actriz junto a un carrusel de fotos de su maternidad.

Imágenes íntimas: Úrsula Corberó compartió la ternura y los momentos más desafiantes de la maternidad

últimas noticias

Max Verstappen y Lionel Messi.

Max Verstappen elogió a Lionel Messi y recordó los cuartos de final del Mundial 2022: "No pueden detenerlo"

Hace 12 minutos
Salir de Alemania por más de 90 días ahora requiere trámite ante las Fuerzas Armadas.

Alemania prohíbe a sus hombres en edad militar salir del país más de 3 meses

Hace 42 minutos
Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.

Irán amenazó a EEUU con llevar la guerra a todo Medio Oriente: "Toda nuestra región arderá"

Hace 1 hora
El choque se produjo en la intersección de Marcos Sastre y Alice.

Se robó una moto, chocó mientras huía de la policía y tuvieron que amputarle un pie

Hace 1 hora
River le ganó a Belgrano en el Monumental.

Cuándo vuelve a jugar River tras el triunfo contra Belgrano

Hace 1 hora