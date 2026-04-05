Como quedan los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026: ¿hay cambios?

- Cuenta DNI superó los 10 millones de usuarios y se consolidó como una herramienta clave de ahorro frente a la inflación.
- Los beneficios y descuentos vigentes se mantienen hasta el 30 de abril de 2026.
- Las promociones se enfocan en rubros esenciales como carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.
- También continúan los descuentos en gastronomía y transporte público para generar un ahorro mensual más amplio.
La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, se consolida como una herramienta indispensable para los bonaerenses frente al contexto inflacionario actual. Con una base que ya supera los 10 millones de usuarios, la aplicación se convirtió en un aliado estratégico para el ahorro familiar. Al comenzar abril de 2026, la plataforma ratifica su compromiso con los clientes al renovar la mayoría de las promociones que resultaron exitosas durante la temporada de verano y el inicio del año.