5 de abril de 2026 Inicio
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Como quedan los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026: ¿hay cambios?

La billetera digital del Banco Provincia modificó su esquema de descuentos con el objetivo de que los usuarios puedan distribuir sus compras a lo largo de la semana y aprovechar mejor los reintegros.

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Como quedan los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026: ¿hay cambios?
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  • Cuenta DNI superó los 10 millones de usuarios y se consolidó como una herramienta clave de ahorro frente a la inflación.
  • Los beneficios y descuentos vigentes se mantienen hasta el 30 de abril de 2026.
  • Las promociones se enfocan en rubros esenciales como carnicerías, granjas, pescaderías, ferias y mercados.
  • También continúan los descuentos en gastronomía y transporte público para generar un ahorro mensual más amplio.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI, se consolida como una herramienta indispensable para los bonaerenses frente al contexto inflacionario actual. Con una base que ya supera los 10 millones de usuarios, la aplicación se convirtió en un aliado estratégico para el ahorro familiar. Al comenzar abril de 2026, la plataforma ratifica su compromiso con los clientes al renovar la mayoría de las promociones que resultaron exitosas durante la temporada de verano y el inicio del año.

Promoción de Cuenta DNI en el final de marzo 2026.
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De acuerdo con la información oficial emitida por la entidad bancaria, los beneficios actuales tienen vigencia hasta el 30 de abril de 2026. El programa busca aliviar el bolsillo en rubros de alta incidencia en el presupuesto mensual, con descuentos significativos en sectores clave. La continuidad de estas medidas permite que los usuarios puedan seguir planificando sus compras con previsibilidad durante todo el mes.

cuenta DNI

El foco de los descuentos para este período está puesto en el consumo cotidiano, con prioridad en rubros esenciales como carnicerías, granjas y pescaderías, así como en ferias y mercados bonaerenses. Además, se mantienen las ventajas en gastronomía y transporte público, lo que permite un ahorro integral que abarca tanto la alimentación como la movilidad diaria de los habitantes de la provincia.

Cuáles son todos los descuentos de Cuenta DNI en abril 2026

  • Transporte Público (NFC): Reintegro del 100% en pasajes de colectivos, subtes y premetro en el AMBA y localidades adheridas. Es requisito contar con un celular con tecnología NFC y tener vinculada la tarjeta Visa Débito del Banco Provincia a la aplicación.
  • Carnicerías, Granjas y Pescaderías: Descuento del 35% en comercios adheridos todos los sábados del mes. Este beneficio suele contar con un tope de reintegro semanal por persona.
  • Comercios de Cercanía (Rubros generales): Ahorro del 20% de lunes a viernes en diversos locales registrados (almacenes, pollerías, bazares, etc.), con un tope de reintegro mensual unificado.
  • Personas Mayores de 60 años: Beneficio exclusivo del 30% de ahorro de lunes a viernes en cualquier comercio que acepte pagos mediante código QR de Cuenta DNI.
  • Jóvenes de 13 a 17 años: Reinversión en consumo con un tope de reintegro especial para compras en cualquier rubro y una promoción específica de 100% de ahorro en recargas de transporte y celulares (con tope mensual).
  • Ferias, Mercados y Eventos: Descuento del 40% todos los días en puestos adheridos que operen con la app, ideal para compras de productos frescos y regionales.
  • Supermercados: Ahorro especial del 20% o 25% en días específicos del mes (generalmente lunes y martes de determinadas semanas) en cadenas mayoristas y minoristas seleccionadas.
  • Especial Universidades: Ahorro del 40% en comercios adheridos dentro de facultades y centros de estudio para estudiantes y personal docente o no docente.
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