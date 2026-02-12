12 de febrero de 2026 Inicio
Los 3 estadios más caros que tendrá el Mundial 2026: son impresionantes

La próxima Copa del Mundo reunirá a 48 selecciones en tres países y utilizará recintos con inversiones millonarias sin precedentes.

Los estadios más caros del Mundial 2026 en Norteamérica.

  • El certamen de 2026 será el primero con 48 equipos y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

  • Tres recintos sobresalen por su inversión: SoFi Stadium, MetLife Stadium y Mercedes-Benz Stadium.

  • El estadio más costoso del planeta forma parte de la sede estadounidense y demandó 5.500 millones de dólares.

  • La final del torneo ya tiene escenario confirmado y una de las semifinales también posee fecha definida.

La organización del Mundial 2026 no solo marcará un hito por la participación de 48 selecciones, sino también por la magnitud de sus infraestructuras: tres de los estadios más caros del planeta serán protagonistas del torneo. Estas obras, que demandaron inversiones multimillonarias, reflejan la dimensión económica y tecnológica que acompaña a la Copa del Mundo que se disputará en América del Norte.

El seleccionado boliviano podría contar con un jugador argentino para el repechaje del mundial. 
Bolivia quiere nacionalizar a un exjugador de la Selección argentina para el repechaje del Mundial

En ese contexto, la infraestructura adquiere un rol determinante. Las sedes elegidas en Estados Unidos fueron concebidas con estándares de última generación, preparadas para albergar a miles de espectadores con comodidades premium y sistemas de avanzada. Los montos invertidos posicionan a estos recintos entre los desarrollos deportivos más costosos jamás realizados.

Dentro de ese selecto grupo sobresalen el SoFi Stadium de Los Ángeles, el MetLife Stadium de Nueva Jersey y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Cada uno combina capacidad masiva, diseño arquitectónico distintivo y un calendario determinante dentro del campeonato, consolidándose como símbolos del poderío estructural que exhibirá la competencia.

El Mundial 2026 tendrá estadios en Estados Unidos con inversiones de hasta 5.500 millones de dólares y capacidades que superan los 70.000 espectadores.

SoFi Stadium

Ubicado en Los Ángeles, el SoFi Stadium es el estadio más caro no solo del torneo, sino también del mundo. Su construcción demandó 5.500 millones de dólares, una cifra récord en la industria deportiva. Cuenta con una capacidad base para 70.000 espectadores, ampliable en eventos especiales.

Durante la temporada regular es sede de dos franquicias de la NFL, los Rams y los Chargers. En el marco del Mundial 2026 tendrá un rol destacado: allí debutará la selección de Estados Unidos el 12 de junio, además de albergar varios encuentros de la fase de grupos.

El SoFi Stadium será una de las sedes centrales del Mundial 2026 y albergará el debut de Estados Unidos en el máximo torneo de fútbol.

MetLife Stadium

El MetLife Stadium, situado en Nueva Jersey y en el área metropolitana de Nueva York, implicó una inversión de 1.600 millones de dólares. Aunque fue inaugurado años atrás, continúa entre los estadios más costosos de la historia.

Es el de mayor capacidad entre los tres mencionados, con espacio para 82.500 espectadores sentados. Funciona como casa compartida de los New York Giants y los New York Jets de la NFL. Su momento culminante llegará el 19 de julio, cuando sea sede de la Gran Final del Mundial 2026, el partido que definirá al campeón.

MetLife Stadium recibirá la final del Mundial 2026, convirtiéndose en el epicentro del fútbol internacional el 19 de julio.

Mercedes-Benz Stadium

En Atlanta se encuentra el Mercedes-Benz Stadium, cuya construcción también alcanzó los 1.600 millones de dólares. Tiene capacidad para 71.000 personas y se distingue por su techo retráctil con forma de diafragma, capaz de abrirse o cerrarse en pocos minutos.

El Mercedes-Benz Stadium tendrá ocho partidos del Mundial 2026, incluida una semifinal clave del torneo de fútbol.

Allí juegan los Atlanta Falcons de la NFL y el Atlanta United de la MLS. Durante el certamen internacional será uno de los recintos con mayor actividad: recibirá ocho partidos, entre ellos una semifinal programada para el 15 de julio, consolidándose como pieza clave en el tramo decisivo del campeonato.

