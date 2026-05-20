Juega el Mundial 2026: cuál es el principal atractivo que tiene Suiza en los Alpes Es la joya del alpinismo en Europa. Una de las montañas más difíciles de subir pero también de las más lindas para contemplar. Por Agregar C5N en









La perla de los Alpes.

Los Alpes es la cadena montañosa más larga de Europa con una longitud de 1200 kilómetros. Cuenta con 82 cumbres que superan los 4000 metros de altura.

Todas las miradas se las lleva una en específico. Su pico alcanza los 4478 metros sobre el nivel del mar y su silueta tiene forma de pirámide.

Limita al noreste con la localidad suiza de Zermatt. Mientras que al sur con el pueblo Breuil-Cervinia, ubicado en Italia.

Es un destino muy codiciado para quienes practican alpinismo, esquí o simplemente son amantes de las montañas. Suiza clasificó a su sexto mundial de manera consecutiva en 2026 y sigue dando de qué hablar. Así como también lo hace el Cervino o Matterhorn, la montaña más famosa de los Alpes por su increíble cima en forma de pirámide. Su solitario pico lo hace destacar aún más, ofreciendo excelentes vistas desde cualquier punto de donde se lo mire. Sus cuatro caras están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales, y cada una tiene su propia cima.

El Cervino - portada La impactante cima del Cervino. Pexels

Es una de las montañas más difíciles de escalar del mundo. No necesariamente por su altura, porque las hay más altas, sino por las condiciones climáticas y sus paredes empinadas. Al estar aislada en los Alpes su clima es muy cambiante y puede pasar de un momento a otro del sol pleno a intensas nieblas o peor aún a tormentas repentinas. Esto trae consigo el problema de los desprendimientos de rocas, lo que lo hacen todavía más peligroso.

Fue escalada por primera vez en 1865 convirtiéndose en la última de las montañas principales de los Alpes en ser conquistada. Los protagonistas fueron 7 hombres, entre los que destaca el ilustrador inglés Edward Whymper. El 14 de junio de ese año el grupo logró llegar a la cima marcando un hito en la historia del alpinismo. Sin embargo, la hazaña se convirtió en tragedia ya que a la hora de descender, uno de los integrantes resbaló y se llevó consigo a tres hombres más al vacío. El saldo fue de 4 muertos.

Qué atractivo particular tiene Suiza en los Alpes El fuerte del turismo suizo se encuentra en El Cervino o Matterhorn, una de las montañas que componen los Alpes. Tiene 4478 metros de altura y una cima en forma de pirámide que la hace especial. Ofrece múltiples actividades para todo tipo de público: Alpinismo y senderismo.

Esquí.

Recorrida en tren panorámico (llega hasta 3100m de altura).

Subida en teleferico (hasta Matterhorn Pequeño, a 3800m de altura). Es un lugar que reúne la belleza absoluta con una hostilidad para quienes desean escalarla. Comparte frontera con Suiza e Italia y puede ser vista facilmente desde los pueblos de Zermatt, del lado suizo, y Breuil-Cervinia del lado italiano. Es catalogada como la montaña mas fotografiada del mundo. Es protagonista de muchos fondos de pantalla de computadoras y celulares e incluso es el logo de la reconocida marca de chocolates Toblerone. Cervino 3 El Cervino, solitario y majestuoso. Pexels