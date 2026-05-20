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Regresa al periodismo deportivo: el proyecto de Marcelo Tinelli para el Mundial 2026

El exconductor de Showmatch y el Bailando retoma el rol que lo vio nacer en los medios, tres décadas después de su última cobertura mundialista.

Intentará aportar una mirada diferente al seguimiento de la Selección.

Intentará aportar una mirada diferente al seguimiento de la Selección.

Marcelo Tinelli fue presentado oficialmente como una de las figuras de un medio de comunicación para la cobertura del Mundial 2026 y confirmó así su regreso al periodismo deportivo después de más de treinta años. El anuncio se realizó en la histórica Casa Palanti, donde el conductor habló muy emocionado sobre este nuevo capítulo profesional ligado al fútbol, el ámbito donde construyó sus primeros pasos en los medios antes del fenómeno masivo de Videomatch y ShowMatch.

Tinelli nuevamente en pareja.
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El regreso, que llega de la mano de Infobae, tiene una carga sentimental particular para Marcelo Tinelli, quien reconoció que no cubría un Mundial de manera formal desde 1994. Sus inicios en Radio Rivadavia y sus primeras experiencias relatando fútbol argentino marcaron una etapa que quedó en segundo plano cuando la televisión de entretenimiento lo consagró como una de las figuras más populares del país. Tres décadas después, vuelve a ese origen. "Volver a mi pasión", resumió el conductor.

La propuesta surgió tras una charla informal con el empresario de medios Daniel Hadad, quien participó del evento de presentación mediante una videollamada desde Estados Unidos. "A Marcelo lo conozco desde hace más de treinta años y siempre tuvo una pasión enorme por el fútbol", expresó Daniel Hadad al darle la bienvenida oficial a esta nueva etapa. El proyecto busca mezclar actualidad, análisis, entrevistas y el estilo distendido que siempre caracterizó al conductor.

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Cómo será el trabajo de Marcelo Tinelli en el Mundial 2026

Tinelli tendrá participaciones especiales a lo largo del torneo y será una de las caras visibles de la cobertura de Infobae enfocada en la Selección argentina y el clima alrededor de la competencia. Según explicó, estará al frente de transmisiones especiales los lunes, miércoles, viernes y domingos, siguiendo de cerca toda la actividad del equipo nacional durante la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Messi habló con Tinelli, quien estrenó renovado look.

Messi habló con Tinelli, quien estrenó renovado look.

El conductor contó además que ya comenzó a organizarse para el trabajo y que armó un cronograma especial para preparar cada emisión. La dinámica del proyecto busca aprovechar su vínculo histórico con el fútbol y su experiencia frente al micrófono para ofrecer una cobertura con un perfil diferente al del periodismo deportivo tradicional

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