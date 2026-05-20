Regresa al periodismo deportivo: el proyecto de Marcelo Tinelli para el Mundial 2026 El exconductor de Showmatch y el Bailando retoma el rol que lo vio nacer en los medios, tres décadas después de su última cobertura mundialista. Agregar C5N en









Intentará aportar una mirada diferente al seguimiento de la Selección.

Marcelo Tinelli fue presentado oficialmente como una de las figuras de un medio de comunicación para la cobertura del Mundial 2026 y confirmó así su regreso al periodismo deportivo después de más de treinta años. El anuncio se realizó en la histórica Casa Palanti, donde el conductor habló muy emocionado sobre este nuevo capítulo profesional ligado al fútbol, el ámbito donde construyó sus primeros pasos en los medios antes del fenómeno masivo de Videomatch y ShowMatch.

El regreso, que llega de la mano de Infobae, tiene una carga sentimental particular para Marcelo Tinelli, quien reconoció que no cubría un Mundial de manera formal desde 1994. Sus inicios en Radio Rivadavia y sus primeras experiencias relatando fútbol argentino marcaron una etapa que quedó en segundo plano cuando la televisión de entretenimiento lo consagró como una de las figuras más populares del país. Tres décadas después, vuelve a ese origen. "Volver a mi pasión", resumió el conductor.

La propuesta surgió tras una charla informal con el empresario de medios Daniel Hadad, quien participó del evento de presentación mediante una videollamada desde Estados Unidos. "A Marcelo lo conozco desde hace más de treinta años y siempre tuvo una pasión enorme por el fútbol", expresó Daniel Hadad al darle la bienvenida oficial a esta nueva etapa. El proyecto busca mezclar actualidad, análisis, entrevistas y el estilo distendido que siempre caracterizó al conductor.

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