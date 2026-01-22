Un político alemán sugirió que la selección retire su participación de la Copa del Mundo si Donald Trump insiste en anexar la región a su país. Los germanos integran el grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

A cinco meses del inicio del Mundial 2026 , Alemania puso en duda su participación de la competencia mundialista que, por primera vez, se disputará con 48 selecciones en tres países como sede: Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

El posible boicot de los germanos se desató tras los dichos por el miembro de la Unión Democrática Cristiana, Jürgen Hardt, luego que se desatara el conflicto de Donald Trump amenazando con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

“Cancelar el torneo solo se consideraría como último recurso para que el presidente Trump recapacite sobre la cuestión de Groenlandia”, indicó durante una entrevista con Bild.

En esa línea, la secretaria de Estado de Deportes alemán, Christiane Schenderlein, manifestó que “esta evaluación corresponde, por tanto, a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El Gobierno federal acatará”.

“El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político”, agregó Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a mil personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial 2026 en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Mundial 2026: qué grupo integra Alemania

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México, Canadá y Alemania integrará el Grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

El debut será el 14 frente al país de la isla neerlandesa del Caribe, en la segunda fecha se enfrentará ante los marfileños el 20, mientras que el cierre de la fase de grupos jugará contra los ecuatorianos el 25 de junio.

Alemania participa de manera ininterrumpida en la Copa del Mundo desde 1950, la primera edición post Segunda Guerra. A lo largo de la historia, obtuvo cuatro títulos: en 1954, 1974, 1990 y 2014, ganándole por la mínima diferencia a la Selección argentina.