22 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Alemania amenaza con no jugar el Mundial 2026: planea un boicot por el conflicto de Estados Unidos con Groenlandia

Un político alemán sugirió que la selección retire su participación de la Copa del Mundo si Donald Trump insiste en anexar la región a su país. Los germanos integran el grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

Por
La Selecciónalamana participa de manera ininterrumpida desde 1950

La Selección alamana participa de manera ininterrumpida desde 1950

A cinco meses del inicio del Mundial 2026, Alemania puso en duda su participación de la competencia mundialista que, por primera vez, se disputará con 48 selecciones en tres países como sede: Estados Unidos, México y Canadá.

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.
Te puede interesar:

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

El posible boicot de los germanos se desató tras los dichos por el miembro de la Unión Democrática Cristiana, Jürgen Hardt, luego que se desatara el conflicto de Donald Trump amenazando con apoderarse de Groenlandia y aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen a ese plan.

“Cancelar el torneo solo se consideraría como último recurso para que el presidente Trump recapacite sobre la cuestión de Groenlandia”, indicó durante una entrevista con Bild.

En esa línea, la secretaria de Estado de Deportes alemán, Christiane Schenderlein, manifestó que “esta evaluación corresponde, por tanto, a las federaciones implicadas, en este caso la DFB y la FIFA. El Gobierno federal acatará”.

“El gobierno federal respeta la autonomía del deporte. Las decisiones relativas a la participación en grandes eventos deportivos o a su boicot competen exclusivamente a las federaciones deportivas responsables, y no al mundo político”, agregó Schenderlein, miembro de la CDU, el partido conservador del canciller Friedrich Merz.

Según una encuesta del instituto Insa para Bild realizada el jueves y el viernes a mil personas, casi la mitad de los alemanes (47%) aprobaría un boicot al Mundial 2026 en caso de anexión efectiva de Groenlandia por parte de Washington.

Mundial 2026: qué grupo integra Alemania

El Mundial 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México, Canadá y Alemania integrará el Grupo E junto a Ecuador, Curazao y Costa de Marfil.

El debut será el 14 frente al país de la isla neerlandesa del Caribe, en la segunda fecha se enfrentará ante los marfileños el 20, mientras que el cierre de la fase de grupos jugará contra los ecuatorianos el 25 de junio.

Alemania participa de manera ininterrumpida en la Copa del Mundo desde 1950, la primera edición post Segunda Guerra. A lo largo de la historia, obtuvo cuatro títulos: en 1954, 1974, 1990 y 2014, ganándole por la mínima diferencia a la Selección argentina.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Aerolíneas Argentinas presentó vuelos especiales para el Mundial: días y frecuencias

Aerolíneas Argentinas anunció vuelos especiales para el Mundial 2026: días y frecuencias

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio.

Mundial 2026: FIFA recibió 500 millones de solicitudes de entradas y Argentina está entre los países que más tickets demandaron

Sinayogo Sinayoko, el brujo de Malí que prometió la Copa África de Naciones. 
play

Escándalo: detuvieron a un brujo que había prometido que Malí ganaría la Copa Africana

En total, en el fútbol argentino se jugarán 8 torneos en este 2026

Liga Argentina 2026: cómo se juega el torneo y por qué es un año particular para el fútbol nacional

Marcelo Gallardo espera recuperar a un jugador clave para River.

Puede resultar fundamental en el River de Gallardo pero tiene mucho tiempo de recuperación

El enojo de Sampaoli contra un gesto de Valentim.

El ataque de ira de Jorge Sampaoli: casi se va a las manos por un gesto del entrenador rival y los tuvieron que separar

Rating Cero

Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad.
play

Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos

Esta producción generó impacto inmediato y se posicionó entre las más reproducidas a nivel global por la vigencia intacta de su protagonista.
play

Esta película tiene a los 3 mosqueteros junto a Leonardo Di Caprio y fue furor en los 90: acaba de llegar a Netflix

Alex, de 32 años, volvió a sorprender en redes sociales.

"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

Laurita Fernández enfrenta una demanda millonaria. 

Demandaron a Laurita Fernández por una cifra millonaria: los detalles de la causa

La ceremonia por el ingreso al Salón de la Fama de los Compositores se realizará el próximo 11 de junio.

Taylor Swift ingresará al Salón de la Fama de los Compositores: es la mujer más joven de la historia

La modelo habló de las infidelidades de su exmarido como motivo de su separación.

El "efecto Wanda Nara": Keita Baldé se separó de su esposa tras las versiones de infidelidad

últimas noticias

Es un ejercicio muy sencillo con gran impacto en la salud. 

El ejercicio sencillo para proteger las rodillas y no tener problemas

Hace 6 minutos
Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

Hace 15 minutos
Anses explicó si la Tarjeta Alimentar tendrá aumento en febrero o no.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Hace 16 minutos
Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por actos racistas

Tolerancia cero al racismo en Brasil: qué dicen las leyes y cuáles son las penas por los gestos

Hace 17 minutos
Anses confirmó el monto del bono para jubilados en febrero.

Se confirmó de cuánto será el bono para jubilados de ANSES en febrero 2026

Hace 22 minutos