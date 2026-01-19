19 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

Así lo confirmó Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, quien destacó que la compra de los derechos de transmisión será "gracias a un acuerdo comercial" y que "no será afrontado con el dinero de los impuestos".

Por
Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.

Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.

X (@Argentina)

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Enzo Fernández está en la mira de un grande de Europa.
Te puede interesar:

Ni Barcelona ni Real Madrid: el gigante de Europa que quiere a Enzo Fernández

"Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió Adorni en su cuenta oficial.

image

La Selección debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 horas frente a Argelia en el estadio Kansas City Stadium. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14 horas y a Jordania el sábado 27 a las 23 horas, ambos partidos en Dallas Stadium.

En caso de avanzar de ronda, los dieciseisavos de final, instancia que se jugará por primera vez en una Copa del Mundo con 48 selecciones, están programados entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Mundial 2026: cuándo se presentan las listas de convocados

Según el calendario de la FIFA, los seleccionadores deberán presentar una lista preliminar varias semanas antes del inicio del torneo. La nómina definitiva, con un máximo de 26 futbolistas, deberá entregarse entre el 1° de abril, un día después de terminar los repechajes, y el 25 de mayo.

Cuándo se juega la Finalissima ante España

Antes del Mundial, la Selección Argentina tiene pendiente la disputa de la Finalissima frente a España, campeón de la Eurocopa. El encuentro se jugará el 27 de marzo a las 15 horas, con sede a confirmar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Selección argentina buscará defender el título mundial en 2026.

Argentina y su gran desafío en el Mundial 2026: defender el título y lograr lo que solo dos selecciones pudieron

Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.

El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas

Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

La policía neuquina montó un operativo cerrojo en toda la región para dar con su paradero.

Neuquén: buscan desesperadamente a la hermana del campeón del mundo Marcos "Huevo" Acuña

Tagliafico y su esposa posaron cerca del Mont Blanc, en los Alpes franceses.

El look de invierno de Tagliafico en Europa: un total black con mucho estilo

Sinayogo Sinayoko, el brujo de Malí que prometió la Copa África de Naciones. 
play

Escándalo: detuvieron a un brujo que había prometido que Malí ganaría la Copa Africana

Rating Cero

La afección le provocó un problema en la cara que lo alejó de los escenarios.

Qué le pasó a Palito Ortega: la enfermedad que lo obligó a suspender sus shows

Romina Gaetani.

Romina Gaetani remarcó que "la exposición intensifica el dolor" en medio de la investigación judicial a su ex

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en el estudio de Gelatina.

El tierno saludo de cumpleaños de Lali Espósito a Pedro Rosemblat con recuerdos de sus vacaciones en Brasil

Tras su separación con Gimena Accardi, Nico Vázquez encontró el amor en su amiga, Dai Fernández

No se privó de nada: el sorpresivo piropo que lanzó Nico Vázquez a su novia Dai Fernández

La cantante se mostró con su nueva pareja.

Rosalía en pareja: quién es Loli Bahía, la modelo que tendría una relación con la cantante

La producción explora en profundidad los sacrificios personales del activismo, las contradicciones del liderazgo y el costo que implica cuestionar un sistema profundamente arraigado.
play

Está en Netflix y es una serie basada en hechos reales que le vuela la cabeza a todos en enero 2026

últimas noticias

Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita.

Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina

Hace 24 minutos
Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel tras el triunfo ante Olimpia

Preocupación en Boca por la lesión de Merentiel ante Olimpia: la frase de Úbeda que encendió las alarmas

Hace 30 minutos
play

Desesperado pedido de ayuda para un mendocino que lucha por su vida en Punta Cana por un mal diagnóstico

Hace 39 minutos
El dólar registra una baja generalizada en todo el mundo.

El dólar continúa con su tendencia a la baja en el arranque del año

Hace 46 minutos
Las sesiones extraordinarias en el Congreso comienzan el 2 de febrero.

El Gobierno confirmó la convocatoria a extraordinarias para febrero, con la reforma laboral como proyecto clave

Hace 54 minutos