Mundial 2026: la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina Así lo confirmó Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, quien destacó que la compra de los derechos de transmisión será "gracias a un acuerdo comercial" y que "no será afrontado con el dinero de los impuestos".







Había dudas sobre si la TVP iba a pasar los partidos en vivo de forma gratuita. X (@Argentina)

El jefe de Gabinete Manuel Adorni confirmó que la Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos”, escribió Adorni en su cuenta oficial.

image La Selección debutará en la Copa del Mundo el martes 16 de junio a las 22 horas frente a Argelia en el estadio Kansas City Stadium. Luego enfrentará a Austria el lunes 22 a las 14 horas y a Jordania el sábado 27 a las 23 horas, ambos partidos en Dallas Stadium.

En caso de avanzar de ronda, los dieciseisavos de final, instancia que se jugará por primera vez en una Copa del Mundo con 48 selecciones, están programados entre el 28 de junio y el 3 de julio.

Mundial 2026: cuándo se presentan las listas de convocados Según el calendario de la FIFA, los seleccionadores deberán presentar una lista preliminar varias semanas antes del inicio del torneo. La nómina definitiva, con un máximo de 26 futbolistas, deberá entregarse entre el 1° de abril, un día después de terminar los repechajes, y el 25 de mayo.