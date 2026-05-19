Cuánto dinero se necesita para completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Un repaso por los costos estimados de la nueva colección oficial y cómo afecta el bolsillo de los fanáticos. Los detalles detrás de una costumbre que siempre exige hacer cuentas.

Completar el álbum del Mundial 2026 resulta una tarea más compleja que en anteriores ediciones. Es que, además del contexto económico que atraviesa el país, la decisión de la FIFA de incorporar más selecciones hace que se necesiten más figuritas para llenarlo. De esa forma, resulta importante saber cuánto dinero se necesita para tener a todos los futbolistas de la colección de Panini.

La cita mundialista comienza el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica , en el Estadio Azteca. El álbum está disponible hace varias semanas y ya hay fanáticos con la calculadora para saber cuántas figuritas le faltan. Con ese dato, también calculan el gasto que tienen que afrontar para completarlo.

El álbum del Mundial de Qatar 2022 requería 638 figuritas en total para completarse, mientras que el de la Copa del Mundo 2026, por su parte, marca un récord histórico al necesitar 980 debido al nuevo formato del torneo . Esta diferencia de 342 laminas extra eleva el costo base total y exige adquirir más paquetes para cubrir los nuevos casilleros. Esto indirectamente también genera muchos más cambios entre los coleccionistas y lograr encontrar las estampas que falten.

album figuritas mundial

Precio del álbum del Mundial 2026 y de los sobres de figuritas

En la presente edición del Mundial 2026, cada sobre disponible en los puntos de venta contiene un total de 7 unidades y se comercializa a un valor de $2.000. Por otro lado, las opciones para iniciar la colección varían según el formato elegido. Desde Panini el precio estimado que indicaron de cada uno de los álbumes es el siguiente:

Tapa Blanda (estándar): $12.000.

$12.000. Tapa Dura: $25.000.

$25.000. Edición Dorada (Tapa Dura): $30.000 (versión exclusiva online)

FIGURITAS MUNDIAL PANINI

Cuánto dinero sale completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

El creador de contenido Spreen registró el proceso de completar la colección en sus plataformas, y detalló que para conseguirlo requirió 800 paquetes. Una cantidad que se dio de esa manera ya que no intercambió sus ejemplares. Pero si se quisiera completar sin intercambios y solo comprando sobres sin que se repitan las láminas(algo completamente improbable), se necesitarían alrededor de 140 paquetes.

A precios actuales, dicha cifra representa un desembolso inicial de $280 mil, remarcando lo previamente dicho de no recibir ningún cromo duplicado, una situación inviable en la práctica. Llenar el álbum del Mundial 2026 en Argentina tendría un costo estimado de entre $1.000.000 y $1.600.000, dependiendo de cuántas laminas repetidas se puedan intercambiar de todos esos sobres.