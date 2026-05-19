19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Cuánto dinero se necesita para completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

Un repaso por los costos estimados de la nueva colección oficial y cómo afecta el bolsillo de los fanáticos. Los detalles detrás de una costumbre que siempre exige hacer cuentas.

Por
La fiebre de los coleccionistas fútboleros llegó a la Argentina

La fiebre de los coleccionistas fútboleros llegó a la Argentina

Completar el álbum del Mundial 2026 resulta una tarea más compleja que en anteriores ediciones. Es que, además del contexto económico que atraviesa el país, la decisión de la FIFA de incorporar más selecciones hace que se necesiten más figuritas para llenarlo. De esa forma, resulta importante saber cuánto dinero se necesita para tener a todos los futbolistas de la colección de Panini.

Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol.
Te puede interesar:

Boca recibió una mala noticia de último momento antes del partido con Cruzeiro y hay preocupación

La cita mundialista comienza el próximo 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica, en el Estadio Azteca. El álbum está disponible hace varias semanas y ya hay fanáticos con la calculadora para saber cuántas figuritas le faltan. Con ese dato, también calculan el gasto que tienen que afrontar para completarlo.

panini-album-figuritas-mundial-2026

Cuántas figuritas se necesitan para llenar un álbum del Mundial 2026

El álbum del Mundial de Qatar 2022 requería 638 figuritas en total para completarse, mientras que el de la Copa del Mundo 2026, por su parte, marca un récord histórico al necesitar 980 debido al nuevo formato del torneo. Esta diferencia de 342 laminas extra eleva el costo base total y exige adquirir más paquetes para cubrir los nuevos casilleros. Esto indirectamente también genera muchos más cambios entre los coleccionistas y lograr encontrar las estampas que falten.

album figuritas mundial

Precio del álbum del Mundial 2026 y de los sobres de figuritas

En la presente edición del Mundial 2026, cada sobre disponible en los puntos de venta contiene un total de 7 unidades y se comercializa a un valor de $2.000. Por otro lado, las opciones para iniciar la colección varían según el formato elegido. Desde Panini el precio estimado que indicaron de cada uno de los álbumes es el siguiente:

  • Tapa Blanda (estándar): $12.000.
  • Tapa Dura: $25.000.
  • Edición Dorada (Tapa Dura): $30.000 (versión exclusiva online)
FIGURITAS MUNDIAL PANINI

Cuánto dinero sale completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

El creador de contenido Spreen registró el proceso de completar la colección en sus plataformas, y detalló que para conseguirlo requirió 800 paquetes. Una cantidad que se dio de esa manera ya que no intercambió sus ejemplares. Pero si se quisiera completar sin intercambios y solo comprando sobres sin que se repitan las láminas(algo completamente improbable), se necesitarían alrededor de 140 paquetes.

A precios actuales, dicha cifra representa un desembolso inicial de $280 mil, remarcando lo previamente dicho de no recibir ningún cromo duplicado, una situación inviable en la práctica. Llenar el álbum del Mundial 2026 en Argentina tendría un costo estimado de entre $1.000.000 y $1.600.000, dependiendo de cuántas laminas repetidas se puedan intercambiar de todos esos sobres.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cómo fue la división territorial de Haití con República Dominicana

Juega el Mundial 2026: cómo fue la división de Haití con República Dominicana

Lleva 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias en mundiales.

Cristiano Ronaldo, convocado para el Mundial 2026: los récords que puede romper con Portugal

Lionel Messi va por el sexto Mundial tras levantar la COpa en el Mundial de Qatar en 2022.
play

Dos documentales sobre la Selección argentina para ver antes del Mundial 2026

En total, Falcón Pérez dirigió a River en 22 oportunidades, con 9 triunfos, 5 empates y 8derrotas

Todo confirmado: Yael Falcón Pérez será el árbitro en la final de River y Belgrano

Los agresores le cortajearon las cuatro ruedas del auto de Gustavo Sapito Coleoni

Ataque en el Ascenso: vandalizaron el auto del técnico de San Miguel

Matías Viña sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por dos semanas.

Más dolores de cabeza en River: otro jugador se desgarró y se perderá la final contra Belgrano

Rating Cero

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

Telefé tomó una drástica medida con una de sus figuras.

"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos.

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos: qué dijo

Moria Casán repasó el largo camino compartido con Barbarossa.

Se supo todo: Moria Casán confesó qué le susurró a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

El cuadro de salud de Chiche Gelblung generó alerta en el mundo del espectáculo.

Preocupación por Chiche Gelblung: revelaron cómo está de salud mientras continúa internado

últimas noticias

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril.

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril y acumula una suba del 11,6% en lo que va del año

Hace 9 minutos
La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Hace 16 minutos
Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

Hace 43 minutos
Telefé tomó una drástica medida con una de sus figuras.

"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

Hace 46 minutos
Aseguraron que el operativo demandará 48 horas por la complejidad de las tareas de rescate.

Encontraron los cuerpos de los buzos italianos que murieron en Maldivas: cómo será el operativo de extracción

Hace 52 minutos