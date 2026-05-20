20 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

Un joven futbolista sorprendió tras bajarse del máximo torneo de fútbol debido a una drástica decisión de su padre.

Por
El joven tunecino se pierde la máxima cita

El joven tunecino se pierde la máxima cita

Un gran revuelo se armó en Túnez tras conocerse la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo, donde la gran sorpresa fue la baja de Louey Ben Farhat. El director técnico de la selección nacional, Sabri Lamouchi, impactó a todos en plena conferencia de prensa al revelar los motivos detrás de la ausencia de su jugador estrella.

El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.
Te puede interesar:

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

El entrenador no ocultó su bronca y calificó la situación como una falta de respeto. Según relató el propio DT, el padre del deportista se comunicó directamente con él para frenar el llamado, marcando que todavía es muy chico para semejante presión. Lo más llamativo fue que el futbolista directamente no atendió el teléfono cuando el cuerpo técnico intentó comunicarse para escuchar su versión.

Louey Ben Farhat

Detrás de esta insólita situación, se esconden fuertes intereses económicos y el miedo a que una mala actuación en el torneo internacional ensucie el futuro del chico en el mercado europeo. La familia y su entorno prefieren no quemar etapas ni arriesgar el gran presente que vive en el fútbol de Alemania. De esta forma, el combinado africano pierde a una pieza clave para los partidos del Grupo F frente a Suecia y Japón.

La situación dejó expuesta la influencia que los padres y representantes tienen sobre las decisiones de los futbolistas más jóvenes en la actualidad. Mientras tanto, en el país africano los hinchas expresan su indignación en las redes sociales. La polémica recién empieza y promete ser uno de los temas más comentados en la previa del debut mundialista.

Quién es Louey Ben Farhat, la promesa de Túnez que no va al Mundial 2026

Louey Ben Farhat es un habilidoso atacante de apenas 19 años que está dando sus primeros pasos en el Karlsruher SC, equipo que milita en la segunda división del fútbol alemán. Siendo tan joven y teniendo una buena temporada, anotando 6 goles y repartiendo 1 asistencia, grandes clubes europeos como el Bayern Múnich ya pusieron los ojos en él. Su nivel venía siendo tan alto que desde el país africano lo daban como una fija de cara al Mundial

Louey Ben Farhat

El atacante ya sumó rodaje con el equipo nacional durante los partidos internacionales de marzo, participando en el triunfo por 1 a 0 contra Haití y en la igualdad sin goles frente a Canadá. En total acumuló 63 minutos en cancha, lo que hacía suponer que Louey iba a ser parte de los 26 convocados que estarán debutando el domingo 14 de junio por la primera fecha del grupo F ante Suecia.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La perla de los Alpes.

Juega el Mundial 2026: cuál es el principal atractivo que tiene Suiza en los Alpes

 La Justicia aguarda los resultados de los análisis para determinar si conducía bajo los efectos del alcohol.

Quién es el futbolista argentino que impactó contra un auto, huyó y generó un choque en cadena

Boca se juega el semestre ante la Universidad Católica

Qué necesita Boca para clasificar a octavos en la Copa Libertadores tras el polémico empate ante Cruzeiro

El equipo de Claudio Úbeda ya no puede darse el lujo de depender solo de sí mismo.

Este es el resultado que le conviene a Boca del partido entre Universidad Católica y Barcelona SC

En el Monumental, River jugará contra Bragantino desde las 21:30

En la previa de la final, River se quiere asegurar la clasificación a octavos de final en la Sudamericana

Paredes y todo Boca reclamaron la mano del final.
play

Qué dijo el VAR sobre las polémicas en Boca-Cruzeiro: los audios publicados por Conmebol

Rating Cero

Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Chiche Gelblung se refirió a su salud.

Chiche Gelblung habló por primera vez de su salud, tras ser internado en terapia intensiva

El exfutbolista respaldó a la conductora de Telefe que fue criticada por su Premio Martín Fierro.
play

"Ella genera...": el inesperado mensaje de Maxi López por el Martín Fierro a Wanda Nara

Dos exintegrantes de la casa más famosa protagonizaron un encuentro hot.

El encuentro secreto entre dos ex Gran Hermano que terminaron en un hotel tras una noche fogosa

La crisis que estaría atravesando Macron y su pareja Brigitte debido a una definición de un periodista. 

Escándalo en la pareja presidencial francesa: cuál es la crisis que estaría atravesando Emmanuel Macron

últimas noticias

Beto Casella contra Wanda Nara: No pueden compararla con Susana Gimenez

Beto Casella contra Wanda Nara: "No pueden compararla con Susana Gimenez"

Hace 13 minutos
Un exparticipante del reality debió hacer una aclaración muy sensible tras la difusión de una noticia falsa.

"Estoy vivo": un ex Gran Hermano salió a desmentir una fake news que decía que había fallecido

Hace 15 minutos
El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

Hace 45 minutos
El joven tunecino se pierde la máxima cita

Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó

Hace 56 minutos
Chiche Gelblung se refirió a su salud.

Chiche Gelblung habló por primera vez de su salud, tras ser internado en terapia intensiva

Hace 1 hora