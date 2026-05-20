Insólito: es una promesa de su selección y rechazó la convocatoria al Mundial 2026 porque su papá no lo dejó Un joven futbolista sorprendió tras bajarse del máximo torneo de fútbol debido a una drástica decisión de su padre. Por Agregar C5N en









El joven tunecino se pierde la máxima cita

Un gran revuelo se armó en Túnez tras conocerse la lista definitiva para la próxima Copa del Mundo, donde la gran sorpresa fue la baja de Louey Ben Farhat. El director técnico de la selección nacional, Sabri Lamouchi, impactó a todos en plena conferencia de prensa al revelar los motivos detrás de la ausencia de su jugador estrella.

El entrenador no ocultó su bronca y calificó la situación como una falta de respeto. Según relató el propio DT, el padre del deportista se comunicó directamente con él para frenar el llamado, marcando que todavía es muy chico para semejante presión. Lo más llamativo fue que el futbolista directamente no atendió el teléfono cuando el cuerpo técnico intentó comunicarse para escuchar su versión.

Louey Ben Farhat

Detrás de esta insólita situación, se esconden fuertes intereses económicos y el miedo a que una mala actuación en el torneo internacional ensucie el futuro del chico en el mercado europeo. La familia y su entorno prefieren no quemar etapas ni arriesgar el gran presente que vive en el fútbol de Alemania. De esta forma, el combinado africano pierde a una pieza clave para los partidos del Grupo F frente a Suecia y Japón.

La situación dejó expuesta la influencia que los padres y representantes tienen sobre las decisiones de los futbolistas más jóvenes en la actualidad. Mientras tanto, en el país africano los hinchas expresan su indignación en las redes sociales. La polémica recién empieza y promete ser uno de los temas más comentados en la previa del debut mundialista.

Quién es Louey Ben Farhat, la promesa de Túnez que no va al Mundial 2026 Louey Ben Farhat es un habilidoso atacante de apenas 19 años que está dando sus primeros pasos en el Karlsruher SC, equipo que milita en la segunda división del fútbol alemán. Siendo tan joven y teniendo una buena temporada, anotando 6 goles y repartiendo 1 asistencia, grandes clubes europeos como el Bayern Múnich ya pusieron los ojos en él. Su nivel venía siendo tan alto que desde el país africano lo daban como una fija de cara al Mundial Louey Ben Farhat El atacante ya sumó rodaje con el equipo nacional durante los partidos internacionales de marzo, participando en el triunfo por 1 a 0 contra Haití y en la igualdad sin goles frente a Canadá. En total acumuló 63 minutos en cancha, lo que hacía suponer que Louey iba a ser parte de los 26 convocados que estarán debutando el domingo 14 de junio por la primera fecha del grupo F ante Suecia.