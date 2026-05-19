19 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Juega el Mundial 2026: cómo fue la división de Haití con República Dominicana

Una relación entre ambos países marcada por tener altos niveles de tensión desde su separación a mediados del siglo XIX. Uno de ellos estará presente en la cita mundialista.

Por
Cómo fue la división territorial de Haití con República Dominicana

Cómo fue la división territorial de Haití con República Dominicana

  • En 1697 España y Francia dividieron la isla en dos y cada uno se quedó con su colonia. Haití quedó en manos de los franceses, quienes trajeron una enorme cantidad de esclavos africanos. Mientras que los españoles poblaron con colonos blancos provenientes de Europa a lo que hoy conocemos como República Dominicana.

  • Haití se independizó de Francia en 1804. Por su parte, Dominicana derrocó a la Corona Española a finales de 1821.

  • A comienzos de 1822 Haití ocupó el territorio dominicano de forma totalitaria. A través de la represión militar buscó eliminar la cultura heredada de los españoles en esa parte de la isla.

  • En 1844 un movimiento de resistencia llamado La Trinitaria liderado por Juan Pablo Duarte logró la separación e independencia de República Dominicana.

Haití logró clasificarse por segunda vez en su historia a un mundial (Alemania 1974 la vez anterior) luego de salir primero en su grupo de eliminatorias. Por su parte, República Dominicana no consiguió el boleto para esta edición y jamás dijo presente en este certamen. Sin embargo, las diferencias entre ambas naciones no se dan en el plano futbolístico sino que en el político, económico y cultural. ¿Cómo fue la división de Haití con República Dominicana?

La fiebre de los coleccionistas fútboleros llegó a la Argentina
Te puede interesar:

Cuánto dinero se necesita para completar el álbum de figuritas del Mundial 2026

La relación entre ambos países tiene un punto de inflexión en el 1800, donde la dictadura del presidente de Haití Jean-Pierre Boyer generó un fuerte rechazo en el pueblo dominicano. De esta manera fue que se inició la guerra de la independencia dominicana y que duró hasta 1856.

Aunque hay que trasladarse hasta ese entonces, las disputan continúan hasta la actualidad, incluso con una decisión polémica que llegó en la década actual.

Así fue la división del territorio de Haití con República Dominicana

Tras la separación en 1844, cada país tomó un rumbo diferente. Haití se convirtió en el país más pobre de América, mientras que República Dominicana es una de las economías que más creció en la región, según el Banco Mundial.

Las condiciones socioeconómicas y la inestabilidad política que se vive en Haití ha provocado una fuerte migración hacia el país vecino. Sin embargo, el recelo producto de la ocupación haitiana entre 1822-1844, sumado a la disonancia en el idioma y a las diferencias étnicas han hecho que los migrantes no sean bien recibidos por la población local y sean objeto de discriminación.

Protesta Haití
Protestas en Haití

Protestas en Haití

En 2013, un dictamen del Tribunal Constitucional Dominicano estableció que los niños nacidos en su territorio no pueden tener la nacionalidad dominicana si sus padres llegaron ilegalmente. De esta manera, se privó de la ciudadanía a un estimado de entre 60.000 y 200.000 habitantes.

En 2021 el actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la construcción de un muro de 400 km de longitud en la frontera con Haití. Las obras se pusieron en marcha a principios de 2023 en Dajabón y tiene como objetivo reducir la migración irregular y el contrabando proveniente del país vecino.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Santiago Ascacibar fue suspendido por la Conmebol.

Boca recibió una mala noticia de último momento antes del partido con Cruzeiro y hay preocupación

Lleva 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias en mundiales.

Cristiano Ronaldo, convocado para el Mundial 2026: los récords que puede romper con Portugal

Lionel Messi va por el sexto Mundial tras levantar la COpa en el Mundial de Qatar en 2022.
play

Dos documentales sobre la Selección argentina para ver antes del Mundial 2026

En total, Falcón Pérez dirigió a River en 22 oportunidades, con 9 triunfos, 5 empates y 8derrotas

Todo confirmado: Yael Falcón Pérez será el árbitro en la final de River y Belgrano

Los agresores le cortajearon las cuatro ruedas del auto de Gustavo Sapito Coleoni

Ataque en el Ascenso: vandalizaron el auto del técnico de San Miguel

Matías Viña sufrió un desgarro y estará fuera de las canchas por dos semanas.

Más dolores de cabeza en River: otro jugador se desgarró y se perderá la final contra Belgrano

Rating Cero

La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

Telefé tomó una drástica medida con una de sus figuras.

"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos.

Adabel Guerrero dio detalles de la convivencia con su ex pareja y sorprendió a todos: qué dijo

Moria Casán repasó el largo camino compartido con Barbarossa.

Se supo todo: Moria Casán confesó qué le susurró a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro 2026

El cuadro de salud de Chiche Gelblung generó alerta en el mundo del espectáculo.

Preocupación por Chiche Gelblung: revelaron cómo está de salud mientras continúa internado

últimas noticias

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril.

La inflación mayorista se disparó al 5,2% en abril y acumula una suba del 11,6% en lo que va del año

Hace 11 minutos
La botirreina respondió las críticas tras recibir la estatuilla.

Sin filtro: el fuerte descargo de Wanda Nara luego de los cuestionamientos a su Martín Fierro

Hace 18 minutos
Shakira invitó a los artistas africanos a bailar en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Shakira sorprendió con una invitación a un grupo de niños africanos

Hace 45 minutos
Telefé tomó una drástica medida con una de sus figuras.

"Enojo y disputa": se conoció por qué Telefe dejó afuera de los Martín Fierro a una de sus conductora más famosas

Hace 48 minutos
Aseguraron que el operativo demandará 48 horas por la complejidad de las tareas de rescate.

Encontraron los cuerpos de los buzos italianos que murieron en Maldivas: cómo será el operativo de extracción

Hace 54 minutos