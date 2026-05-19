Juega el Mundial 2026: cómo fue la división de Haití con República Dominicana Una relación entre ambos países marcada por tener altos niveles de tensión desde su separación a mediados del siglo XIX. Uno de ellos estará presente en la cita mundialista. Por Agregar C5N en









Cómo fue la división territorial de Haití con República Dominicana

En 1697 España y Francia dividieron la isla en dos y cada uno se quedó con su colonia. Haití quedó en manos de los franceses, quienes trajeron una enorme cantidad de esclavos africanos. Mientras que los españoles poblaron con colonos blancos provenientes de Europa a lo que hoy conocemos como República Dominicana.

Haití se independizó de Francia en 1804. Por su parte, Dominicana derrocó a la Corona Española a finales de 1821.

A comienzos de 1822 Haití ocupó el territorio dominicano de forma totalitaria. A través de la represión militar buscó eliminar la cultura heredada de los españoles en esa parte de la isla.

En 1844 un movimiento de resistencia llamado La Trinitaria liderado por Juan Pablo Duarte logró la separación e independencia de República Dominicana. Haití logró clasificarse por segunda vez en su historia a un mundial (Alemania 1974 la vez anterior) luego de salir primero en su grupo de eliminatorias. Por su parte, República Dominicana no consiguió el boleto para esta edición y jamás dijo presente en este certamen. Sin embargo, las diferencias entre ambas naciones no se dan en el plano futbolístico sino que en el político, económico y cultural. ¿Cómo fue la división de Haití con República Dominicana?

La relación entre ambos países tiene un punto de inflexión en el 1800, donde la dictadura del presidente de Haití Jean-Pierre Boyer generó un fuerte rechazo en el pueblo dominicano. De esta manera fue que se inició la guerra de la independencia dominicana y que duró hasta 1856.

Aunque hay que trasladarse hasta ese entonces, las disputan continúan hasta la actualidad, incluso con una decisión polémica que llegó en la década actual.

Así fue la división del territorio de Haití con República Dominicana Tras la separación en 1844, cada país tomó un rumbo diferente. Haití se convirtió en el país más pobre de América, mientras que República Dominicana es una de las economías que más creció en la región, según el Banco Mundial.

Las condiciones socioeconómicas y la inestabilidad política que se vive en Haití ha provocado una fuerte migración hacia el país vecino. Sin embargo, el recelo producto de la ocupación haitiana entre 1822-1844, sumado a la disonancia en el idioma y a las diferencias étnicas han hecho que los migrantes no sean bien recibidos por la población local y sean objeto de discriminación.

Protesta Haití Protestas en Haití Pexels En 2013, un dictamen del Tribunal Constitucional Dominicano estableció que los niños nacidos en su territorio no pueden tener la nacionalidad dominicana si sus padres llegaron ilegalmente. De esta manera, se privó de la ciudadanía a un estimado de entre 60.000 y 200.000 habitantes. En 2021 el actual presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció la construcción de un muro de 400 km de longitud en la frontera con Haití. Las obras se pusieron en marcha a principios de 2023 en Dajabón y tiene como objetivo reducir la migración irregular y el contrabando proveniente del país vecino.