20 de mayo de 2026 Inicio
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Qué diferencia hay entre el álbum del Mundial 2026 clásico y su versión dorada

La nueva edición limitada mantiene la esencia y suma una gama impactante, con un diseño premium que atrapa a varios coleccionistas.

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El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

El álbum dorado del Mundial 2026 causa furor entre los fanáticos.

La fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026 sigue creciendo en el país y este miércoles 20 de mayo comenzó la venta de una nueva edición especial de Panini que ya genera expectativa entre coleccionistas y fanáticos del fútbol: el álbum dorado.

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Se trata de una variante premium del álbum tapa dura tradicional que había sido lanzado días atrás. Esta nueva edición limitada mantiene el mismo contenido oficial de la colección, aunque incorpora una presentación exclusiva con detalles dorados y terminaciones especiales.

El álbum oficial del Mundial 2026 cuenta con 112 páginas y espacio para completar las 980 figuritas del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, incluirá lugar para las 14 figuritas promocionales vinculadas a la campaña especial de Coca-Cola.

Album mundial
El álbum tapa blanda fue uno de los más requeridos en los últimos días.

El álbum tapa blanda fue uno de los más requeridos en los últimos días.

Diferencia entre el álbum del Mundial 2026 y la versión dorada

La principal diferencia entre el álbum clásico y la nueva edición dorada está en el formato exterior y la presentación para coleccionistas. Tal es así que el álbum tradicional posee tapa blanda y es la versión más económica de toda la colección.

Por otro lado, Panini también lanzó hace pocos días una edición tapa dura tradicional, pensada para quienes buscan una presentación más resistente y premium. Sobre esa base aparece ahora el álbum Gold.

La versión dorada mantiene prácticamente las mismas características internas que el resto de las ediciones. Tiene las mismas 112 páginas, permite completar las mismas 980 figuritas oficiales y utiliza exactamente los mismos sobres que el álbum clásico y el tapa dura convencional.

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Imagen oficial de la preventa que lanzó Panini.

Imagen oficial de la preventa que lanzó Panini.

Álbum dorado del Mundial 2026: cuánto sale y dónde se consigue

El álbum dorado del Mundial 2026 comenzó a venderse este 20 de mayo en Argentina y solamente puede conseguirse de manera online mediante Zona Kids, el canal autorizado para comercializar esta edición especial.

En cuanto a los precios, el álbum clásico cuesta $15.000, mientras que la edición tapa dura tradicional tiene un valor de $25.000. Por su parte, la nueva versión dorada edición limitada sale $30.000 y se convirtió en la más cara de toda la colección oficial.

Los sobres de figuritas mantienen el mismo precio para todas las versiones del álbum: cuestan $2.000 y contienen siete figuritas cada uno. Debido al stock limitado y la alta demanda de los coleccionistas, se espera que esta edición Gold pueda agotarse rápidamente durante los primeros días de venta.

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