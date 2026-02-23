23 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó

El arquero sufrió una molestia muscular y quedará marginado varias semanas mientras el cuerpo técnico define alternativas bajo los tres palos.

Por
Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

@riverlpm

  • Ezequiel Centurión padeció una lesión en el músculo pectíneo izquierdo y estará inactivo al menos tres semanas.

  • Venía de superar una fractura en la muñeca que lo dejó fuera de la pretemporada.

  • Independiente Rivadavia intentó repatriarlo en este mercado, pero la operación no se concretó.

  • Se perderá cuatro compromisos oficiales mientras se define el panorama en el arco.

La situación en el arco de River suma un nuevo capítulo. Cuando parecía recuperar terreno tras una larga inactividad, Ezequiel Centurión volvió a quedar al margen por una lesión muscular que lo obligará a frenar su actividad durante al menos tres semanas. El inconveniente se localiza en el pectíneo izquierdo y altera nuevamente su continuidad.

River se posiciona 10° en la tabla de la Zona B y, por el momento, está fuera de los playsoff
Te puede interesar:

Tras la derrota ante Vélez, se viene horas decisivas en River: ¿continúa Gallardo?

El guardameta de 28 años había dejado atrás recientemente una fractura en la muñeca izquierda sufrida en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Aquella lesión lo marginó de la pretemporada y también del banco de suplentes en el arranque del Torneo Apertura, lo que complicó su regreso a la consideración principal.

En busca de ritmo, Centurión sumó minutos en las dos primeras jornadas del Torneo Proyección de Reserva. La intención era posicionarse como alternativa en un contexto marcado por los problemas físicos de Franco Armani, quien también se perdió buena parte de la preparación y ahora se resintió nuevamente. Sin embargo, el buen desempeño del juvenil Santiago Beltrán modificó el escenario interno y relegó al experimentado arquero dentro de la estructura.

Ezequiel Centurión River
En River Plate, Centurión alternó entre la Reserva y la Primera en un contexto de alta competencia en el arco del fútbol argentino.

En River Plate, Centurión alternó entre la Reserva y la Primera en un contexto de alta competencia en el arco del fútbol argentino.

La carrera de Ezequiel Centurión

Ezequiel Centurión nació el 20 de mayo de 1997 en Cipolletti, Río Negro, y se formó futbolísticamente entre el club de su ciudad y las divisiones inferiores de River, institución a la que regresó en 2014 para completar su desarrollo. Tras consolidarse en Reserva, fue promovido al plantel profesional y debutó en Primera División en 2022, en un contexto de fuerte competencia interna en el arco.

En 2021 salió a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, donde disputó más de 30 partidos en la Primera Nacional y logró varias vallas invictas, una etapa que le permitió sumar continuidad y rodaje en el ascenso argentino. Ese paso fue determinante para fortalecer su perfil competitivo antes de regresar a Núñez.

Posteriormente tuvo un ciclo en Independiente Rivadavia, donde sumó minutos oficiales y protagonismo en el arco mendocino. Allí logró continuidad en competencia y mantuvo presencia sostenida bajo los tres palos, desempeño que derivó en que el club intentara retenerlo o repatriarlo en el mercado siguiente.

Ezequiel Centurión IR
Independiente Rivadavia intentó repatriarlo, pero la transferencia no se concretó.

Independiente Rivadavia intentó repatriarlo, pero la transferencia no se concretó.

Ya nuevamente en River, alternó convocatorias y partidos oficiales en torneos locales y copas, siempre como alternativa detrás de Franco Armani. Con 28 años, su trayectoria combina formación en un club grande, experiencia en el ascenso y un paso con rodaje en el interior del país, aunque marcada también por distintas interrupciones físicas que afectaron su regularidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

River perdió con Vélez en Liniers.
play

River no levanta: perdió 1-0 con Vélez en Liniers y acumula tres derrotas consecutivas en el Apertura

River necesita ganar para poder estar entre los primeros ochos que clasifican a los playoffs

Tras la clasificación en la Copa Argentina, River busca su segundo triunfo consecutivo ante Vélez

El volante de 18 años miró los últimos tres partidos desde el banco.
play

Preocupación en la Selección argentina: Franco Mastantuono no juega hace tres partidos

Enzo Francescoli y Jorge Comas, figuras de River y Boca en la década del 80.

Fate, la marca de neumáticos que hizo historia patrocinando a River y Boca al mismo tiempo

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Rating Cero

Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

El ritmo vertiginoso y la carga emocional anticipan una historia intensa donde cada decisión tiene consecuencias.
play

Pasado, presente y mucha acción: esta es la película que sorprende a todos en Netflix y está siendo lo más visto

Juli Poggio sorprendió con un cambio de imagen que se volvió viral.

Nuevo color y corte de pelo: la impresionante transformación de Juli Poggio que impactó a todos

El efecto del estreno se sintió de inmediato: en pocos días escaló hasta ubicarse entre lo más visto a nivel global.
play

Esta serie a pura acción y suspenso estrenó su nueva temporada en Netflix y es lo más visto en todo el mundo: cómo se llama

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. 

Rumor de Marvel: cuáles son los dos famosos superhéroes que podrían morir en Avengers Doomsday

Mirtha Legrand junto a Enrique Serrano, quien interpretaba a su padre, en Los martes, orquídeas (1941).

Mirtha Legrand cumple 99 años: los detalles de su salto a la fama

últimas noticias

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por presuntos insultos racistas a Vinicius en la Champions

Hace 16 minutos
Este es el caso de la mujer que sorprendió a toda la comunidad científica

Tenía mucha fatiga y un sangrado la hizo ir al médico: nadie esperaba el diagnóstico que dio el médico

Hace 20 minutos
Conocé lo que debés hacer si te retrasaste con el pago a ARCA por el Monotributo

Como evitar que te den de baja de ARCA si te retrasaste en el pago del monotributo

Hace 33 minutos
Alejo Igao había ganado el Martín Fierro Digital en 2019 y 2023

Quién es Alejo Igoa, el argentino que superó los 100 millones de suscriptores en YouTube

Hace 39 minutos
México: Sheinbaum aseguró que se restableció la normalidad tras la violencia por la muerte de El Mencho

México: Sheinbaum aseguró que "se restableció la normalidad" tras la violencia por la muerte de "El Mencho"

Hace 55 minutos