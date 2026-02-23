Llegó a River como campeón, no lo tuvieron en cuenta y ahora se lesionó El arquero sufrió una molestia muscular y quedará marginado varias semanas mientras el cuerpo técnico define alternativas bajo los tres palos. Por + Seguir en







Ezequiel Centurión vuelve a lesionarse y preocupa en River Plate.

Ezequiel Centurión padeció una lesión en el músculo pectíneo izquierdo y estará inactivo al menos tres semanas.

Venía de superar una fractura en la muñeca que lo dejó fuera de la pretemporada.

Independiente Rivadavia intentó repatriarlo en este mercado, pero la operación no se concretó.

Se perderá cuatro compromisos oficiales mientras se define el panorama en el arco. La situación en el arco de River suma un nuevo capítulo. Cuando parecía recuperar terreno tras una larga inactividad, Ezequiel Centurión volvió a quedar al margen por una lesión muscular que lo obligará a frenar su actividad durante al menos tres semanas. El inconveniente se localiza en el pectíneo izquierdo y altera nuevamente su continuidad.

El guardameta de 28 años había dejado atrás recientemente una fractura en la muñeca izquierda sufrida en la final de la Copa Argentina entre Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors. Aquella lesión lo marginó de la pretemporada y también del banco de suplentes en el arranque del Torneo Apertura, lo que complicó su regreso a la consideración principal.

En busca de ritmo, Centurión sumó minutos en las dos primeras jornadas del Torneo Proyección de Reserva. La intención era posicionarse como alternativa en un contexto marcado por los problemas físicos de Franco Armani, quien también se perdió buena parte de la preparación y ahora se resintió nuevamente. Sin embargo, el buen desempeño del juvenil Santiago Beltrán modificó el escenario interno y relegó al experimentado arquero dentro de la estructura.

En River Plate, Centurión alternó entre la Reserva y la Primera en un contexto de alta competencia en el arco del fútbol argentino. La carrera de Ezequiel Centurión Ezequiel Centurión nació el 20 de mayo de 1997 en Cipolletti, Río Negro, y se formó futbolísticamente entre el club de su ciudad y las divisiones inferiores de River, institución a la que regresó en 2014 para completar su desarrollo. Tras consolidarse en Reserva, fue promovido al plantel profesional y debutó en Primera División en 2022, en un contexto de fuerte competencia interna en el arco.

En 2021 salió a préstamo a Estudiantes de Buenos Aires, donde disputó más de 30 partidos en la Primera Nacional y logró varias vallas invictas, una etapa que le permitió sumar continuidad y rodaje en el ascenso argentino. Ese paso fue determinante para fortalecer su perfil competitivo antes de regresar a Núñez.

Posteriormente tuvo un ciclo en Independiente Rivadavia, donde sumó minutos oficiales y protagonismo en el arco mendocino. Allí logró continuidad en competencia y mantuvo presencia sostenida bajo los tres palos, desempeño que derivó en que el club intentara retenerlo o repatriarlo en el mercado siguiente. Independiente Rivadavia intentó repatriarlo, pero la transferencia no se concretó. Ya nuevamente en River, alternó convocatorias y partidos oficiales en torneos locales y copas, siempre como alternativa detrás de Franco Armani. Con 28 años, su trayectoria combina formación en un club grande, experiencia en el ascenso y un paso con rodaje en el interior del país, aunque marcada también por distintas interrupciones físicas que afectaron su regularidad.