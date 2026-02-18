18 de febrero de 2026 Inicio
Después del 1-0 ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, el técnico puso el foco en el convencimiento interno y dejó un mensaje claro en medio del ruido por las últimas derrotas.

Marcelo Gallardo habló de su continuidad en River: Mientras vea fundamentos
Marcelo Gallardo habló de su continuidad en River: "Mientras vea fundamentos, vamos a trabajar en eso"

En una semana atravesada por cuestionamientos y resultados adversos, Marcelo Gallardo eligió hablar con serenidad y firmeza. Tras el 1-0 de River Plate frente a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, el entrenador no esquivó el tema de su continuidad y defendió el rumbo del equipo.

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.
Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

River llegaba golpeado al partido del martes: había perdido 1-0 como visitante ante Argentinos Juniors y antes sufrió un duro 4-1 en el Monumental frente a Tigre. Dos resultados en pocos días que encendieron críticas y pusieron el foco sobre el ciclo del DT.

“Lo importante ante el ruido de afuera es ser lógico, sensato y tener la percepción de lo que está pasando en la realidad. Hay que ser conscientes de la situación y abstenerse de todo lo que pasa porque River genera eso”, sostuvo el entrenador millonario en conferencia de prensa pospartido.

“El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza, es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos”, agregó.

Gallardo reconoció que los dos tropiezos recientes “descompaginaron un poquito” el inicio de temporada, aunque remarcó que el equipo había arrancado el año con buenas sensaciones tras la pretemporada. “En cuatro o cinco días, con dos resultados adversos, parece que se pierde la memoria. Algunos quieren generar que no hay fundamentos, pero los hay”, afirmó.

Consultado directamente sobre si tiene argumentos para sostener el proceso, fue categórico: “Jugamos cinco partidos de campeonato más uno de Copa. Tenemos dos victorias, dos derrotas y un buen empate con sabor amargo contra Central. Hay argumentos. Los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa”.

El técnico también apeló a la autocrítica sin dramatizar: “Cuando sos consciente, atacás los focos y te hacés cargo. Tratás de corregir, pero sin perder el eje”. Y dejó una frase que sonó a mensaje hacia adentro y hacia afuera: “Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de esos fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente”.

River intentará ratificar esa idea el próximo domingo, cuando visite a Vélez Sarsfield desde las 18.30. Será otra prueba en un arranque de año que, según Gallardo, todavía tiene bases sólidas pese al ruido que llega desde afuera.

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix
Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

Jennifer Aniston y su transformación antes de la fama.

La impresionante transformación física de Jennifer Aniston: así se veía antes de la fama absoluta

Aunque a primera vista pueda parecer una colaboración inesperada, la presencia de Scorsese en el universo de Star Wars tiene antecedentes. 

Cuál es la figura de Marvel que llega al universo de Star Wars y en qué película lo hará

El saldo negativo de la SUBE se sigue manteniendo en los $1200.

Nuevo aumento de colectivos en el AMBA: en cuánto quedó el saldo negativo de la Tarjeta SUBE

Esta película sobre una relación de padre e hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix

Esta película sobre una relación de padre hija está emocionando a todos y es tendencia en Netflix: cómo se llama

La UIA lamentó el cierre de Fate y pidió "igualdad de condiciones para competir"

El actor Shia LaBeouf fue nuevamente detenido por una pelea. 

Video: la pelea de Shia LaBeouf en Nueva Orleans que terminó con su arresto

El novio de Sofía Devries explicó que tuvieron un accidente en el agua

Desaparición de Sofía Devries en Puerto Madryn: suman al buque con más tecnología subacuática

