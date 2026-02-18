Después del 1-0 ante Ciudad de Bolívar por Copa Argentina, el técnico puso el foco en el convencimiento interno y dejó un mensaje claro en medio del ruido por las últimas derrotas.

En una semana atravesada por cuestionamientos y resultados adversos, Marcelo Gallardo eligió hablar con serenidad y firmeza. Tras el 1-0 de River Plate frente a Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina , el entrenador no esquivó el tema de su continuidad y defendió el rumbo del equipo.

River llegaba golpeado al partido del martes: había perdido 1-0 como visitante ante Argentinos Juniors y antes sufrió un duro 4-1 en el Monumental frente a Tigre . Dos resultados en pocos días que encendieron críticas y pusieron el foco sobre el ciclo del DT.

“Lo importante ante el ruido de afuera es ser lógico, sensato y tener la percepción de lo que está pasando en la realidad. Hay que ser conscientes de la situación y abstenerse de todo lo que pasa porque River genera eso”, sostuvo el entrenador millonario en conferencia de prensa pospartido.

“El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable. Si eso nos desestabiliza, es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos”, agregó.

Gallardo reconoció que los dos tropiezos recientes “descompaginaron un poquito” el inicio de temporada, aunque remarcó que el equipo había arrancado el año con buenas sensaciones tras la pretemporada. “En cuatro o cinco días, con dos resultados adversos, parece que se pierde la memoria. Algunos quieren generar que no hay fundamentos, pero los hay”, afirmó.

Consultado directamente sobre si tiene argumentos para sostener el proceso, fue categórico: “Jugamos cinco partidos de campeonato más uno de Copa. Tenemos dos victorias, dos derrotas y un buen empate con sabor amargo contra Central. Hay argumentos. Los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa”.

El técnico también apeló a la autocrítica sin dramatizar: “Cuando sos consciente, atacás los focos y te hacés cargo. Tratás de corregir, pero sin perder el eje”. Y dejó una frase que sonó a mensaje hacia adentro y hacia afuera: “Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de esos fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente”.

River intentará ratificar esa idea el próximo domingo, cuando visite a Vélez Sarsfield desde las 18.30. Será otra prueba en un arranque de año que, según Gallardo, todavía tiene bases sólidas pese al ruido que llega desde afuera.