El extraño caso del juvenil de River que no debutó y se fue a préstamo a Flamengo

Un mediocampista categoría 2007 fue cedido por un año al club brasileño, con opción de compra tras firmar vínculo hasta 2028.

El juvenil de River fue cedido a Flamengo sin debutar en Reserva.



  • Juan Sayago fue cedido a préstamo a Flamengo sin haber sumado minutos oficiales en Reserva.

  • El acuerdo contempla un año de cesión y una opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase.

  • El mediocampista ofensivo había firmado contrato con River hasta diciembre de 2028 antes de emigrar.

  • En 2025 disputó 27 partidos en Quinta División y convirtió cinco goles.

Juan Sayago protagoniza un movimiento tan prematuro como llamativo en el fútbol argentino: el juvenil de River fue cedido a la Sub-20 de Flamengo sin haber debutado oficialmente ni en Primera ni en Reserva. El enganche de 18 años deja el club en pleno proceso formativo, en una decisión que sorprende por tratarse de un proyecto al que se le proyectaba desarrollo interno antes de cualquier experiencia en el exterior.

River arrancó el año con tropiezos y poco fútbol
Con Gallardo en la mira, River enfrenta una parada incómoda ante Bolívar por Copa Argentina

La operación se concretó poco después de que el mediocampista firmara su primer contrato profesional con la institución de Núñez, con vigencia hasta diciembre de 2028. Sin embargo, la posibilidad de sumar minutos en una estructura juvenil competitiva como la del club brasileño inclinó la balanza hacia una salida anticipada en busca de mayor rodaje.

El acuerdo establece una cesión por un año e incluye una opción de compra de un millón de dólares por el 50% del pase, condición que le permitiría al conjunto carioca adquirir parte de los derechos económicos si el rendimiento resulta satisfactorio. La negociación también explicó por qué el futbolista no integró la convocatoria de Reserva frente a Barracas Central, pese a haber sido considerado previamente.

Quién es el juvenil de River que se fue a préstamo al Flamengo

Juan Sayago, categoría 2007, se desempeña como enganche, un rol asociado a la pausa y la generación de juego en los metros finales. Su recorrido en las divisiones formativas comenzó en 2023, cuando se incorporó a la Séptima División. Desde entonces, avanzó de manera progresiva dentro de la estructura juvenil del club.

Durante 2025 integró la Quinta División, donde disputó 27 encuentros y marcó cinco goles. Más allá de las cifras, su perfil se caracteriza por la lectura táctica y la capacidad de asistir, cualidades que lo posicionaron como uno de los nombres seguidos en el predio formativo.

El inicio de 2026 parecía marcar un salto interno: fue promovido al grupo que conduce Marcelo Escudero, realizó la pretemporada completa y estuvo convocado en el debut de la Reserva frente a Talleres, aunque no ingresó. Ese llamado representó su aproximación más cercana a la competencia oficial antes de que se concretara la salida.

La competencia en su puesto y la propuesta de integrar una estructura juvenil sólida como la de Flamengo terminaron por definir el movimiento. Allí buscará sumar experiencia en la Sub-20 del club carioca, en un contexto que ofrece exposición y roce internacional.

Juan Sayago en River
En el fútbol formativo de River, la salida anticipada marca un caso poco habitual.



En el plano familiar, el apellido Sayago ya tiene presencia en las formativas. Juan es hermano mayor de Valentín Sayago, quien integró el plantel juvenil de River que obtuvo la Messi Cup el año pasado. Con este préstamo, el mayor de los hermanos inicia un recorrido diferente, marcado por una transferencia anticipada que abre interrogantes sobre su proyección futura.

