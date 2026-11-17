VIDEO: Así fue el golazo de Nico Paz que abrió el marcador de Argentina versus Costa Rica Como culminación de una gran jugada colectiva en la que participaron Enzo Fernández y Julián Álvarez, el joven jugador del Como italiano marcó un excelente tanto que puso el 1-0 a favor de la albiceleste. Por Agregar C5N en









Nico Paz volvió a marcar con la camiseta de la Selección.

La Selección argentina cerró el 2026 esta noche con un amistoso internacional ante su par de Costa Rica en busca de la recuperación tras la caída del viernes pasado frente a Uruguay.

La albiceleste abrió el marcador a los siete minutos del primer tiempo, con una gran jugada colectiva de derecha hacia el centro en la que combinaron Álvarez y Fernández, para que Nicolás Paz reciba y abra el pie izquierdo, colocando la pelota contra el segundo poste.

¡GOLAZO DE ARGENTINA!



A los 7', Nico Paz puso el 1-0 ante Costa Rica. pic.twitter.com/3wYA8WiIKY — TyC Sports (@TyCSports) November 17, 2026 La Selección Argentina goleó 7-0 a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el marco de su último partido amistoso en el año y como prueba de cara a los próximos desafíos oficiales del equipo. Nicolás Paz y Julián Álvarez convirtieron una serie de dobletes en el primer tiempo, mientras que Franco Mastantuono convirtió también dos tantos en el complemento,. El árbitro fue el brasileño Bruno Arleu, mientras que a cargo del VAR se encuentró su compatriota Rodrigo Guarizo.