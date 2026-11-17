Tras la salida de Messi, se despide un nuevo campeón del mundo con Argentina ante Costa Rica Cerrará ocho años de trabajo en el combinado albiceleste. La sentida despedida de Lionel Scaloni. Por Agregar C5N en









﻿Por el momento, Scaloni descartó la llegada de un nuevo integrante. Captura

Walter Samuel se despedirá del cuerpo técnico de la Selección argentina luego del amistoso que el equipo disputará este martes frente a Costa Rica. El exdefensor de Boca y del Real Madrid se suma a las bajas del combinado nacional, luego de la despedida de Lionel Messi, y pondrá fin a su labor como asistente técnico para dar el salto y comenzar su propia trayectoria como entrenador principal.

Luego de ocho años junto a Lionel Scaloni, cierra una etapa en la que se sumó al proyecto desde el primer día, en 2018. Su aporte resultó determinante en la pizarra, con una lectura defensiva muy importante y un rol protagónico en la planificación de las jugadas de pelota parada. Formó parte esencial de la obtención de cuatro títulos, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Antes del compromiso internacional, Scaloni oficializó su partida: "En principio, como ya nos había adelantado, va a empezar su carrera solo", explicó el director técnico al ser consultado sobre el futuro inmediato de Walter Samuel. El entrenador tampoco ocultó su emoción por la despedida de quien fue su mano derecha. "Agradecimiento eterno para alguien que es mi amigo", sostuvo, y agregó: "Le deseo lo mejor porque fue una parte importantísima de este cuerpo técnico. Le agradezco lo que nos dio, lo aprecio un montón".

Redes sociales Cómo queda conformado el cuerpo técnico de Lionel Scaloni Ante la vacante que dejará Samuel luego del duelo frente al conjunto centroamericano, el cuerpo técnico se inclinará por la austeridad y el reacomodamiento interno. Por el momento, descartó la llegada de un nuevo integrante.

Scaloni explicó esa decisión al referirse a la reestructuración de su equipo. "En principio no vamos a sumar a nadie por Samuel. Creemos que podemos seguir así. Tenemos gente en Juveniles que nos pueden dar una mano en el futuro, pero en principio seguimos así", aclaró.

X (@Argentina) De este modo, la conducción de la Selección quedará respaldada por Pablo Aimar y Roberto Ayala como ayudantes de campo. Martín Tocalli continuará en el entrenamiento de arqueros, Matías Manna a cargo del análisis de video y Luis Martín al frente de la preparación física. El esquema queda así encabezado por Scaloni como director técnico, junto a cinco colaboradores. La puerta a futuras incorporaciones no está cerrada, dado que el entrenador mencionó que hay personal de las divisiones juveniles que podría sumarse más adelante, aunque por ahora la estructura se mantiene sin cambios.