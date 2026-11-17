A qué hora juega la Selección argentina vs. Costa Rica: formaciones y cómo verlo en vivo En el último partido del año, Lionel Scaloni realizará algunos cambios comparados a la derrota ante Uruguay en La Bombonera. El lateral izquierdo que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. Además, podrían ingresar Agustín Giay, Matías Soulé y Gianluca Prestianni. Por Agregar C5N en









La Selección argentina jugará con Costa Rica este martes a las 20 en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Selección argentina jugará martes contra Costa Rica en Córdoba en el marco del segundo amistoso disputado en el suelo argentino por la doble fecha FIFA y que marcará el cierre de los encuentros del 2026.

En el primer encuentro frente a Uruguay en La Bombonera, la Albiceleste perdió por 2 a 1 y Lionel Scaloni adelantó que hará cambios, aunque también dejó abierta la puerta para que algunos de los que jugaron el viernes vuelvan a ser titulares. El amistoso le permitirá ver cómo se integran otras variantes a la base que ya probó en el primer partido de la era post Messi.

En Córdoba, el conjunto nacional buscará vencer a su par de Costa Rica para cerrar este intenso 2026, donde se destaca la final alcanzada en el Mundial 2026. De cara a este choque, contará con el regreso bajo los tres palo de Emiliano "Dibu" Martínez en lugar de Gerónico Rulli, la gran incógnita pasa por el lateral izquierdo de la defensa, que podría ser ocupado por Nicolás Tagliafico o Román Vega. En la parte derecha de la última línea, Agustín Giay podría entrar por Gonzalo Montiel en la derecha.

En comparación a la derrota, ahora podría retroceder al mediocampo y ocupar el lugar que tuvo Exequiel Palacios. Ese movimiento abriría espacio arriba para Gianluca Prestianni, con Matías Soulé y Franco Mastantuono como alternativas para completar el ataque. Así, Scaloni podría darle a Nicolás Paz otro partido desde el arranque y verlo en un rol distinto, más cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

Por otro lado, el elenco comandado por Bryan Ruiz también viene de una derrota ante la Ecuador de Marcelo Gallardo por 2 a 0 en el Estadio Olímpico de Atahualpa con goles de Jordy Caicedo y Moisés Caicedo, de penal. Además, Diego Mesén fue expulsado a los 68´.