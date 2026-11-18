El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China, donde participará de una cumbre histórica junto a sus pares Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. El mandatario estadounidense fue recibido personalmente con un abrazo por el líder chino al pie del avión en el aeropuerto de Shenzhen, un gesto poco habitual que responde a la bienvenida que el republicano le dio en Washington en septiembre.
El avión presidencial aterrizó durante la tarde en Shenzhen, el centro tecnológico chino que recibe a los líderes que participan de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Trump llegó desde Filipinas, donde había participado de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras un vuelo de aproximadamente dos horas.
Durante la bienvenida, el presidente chino expresó su intención de profundizar el vínculo bilateral. "Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", afirmó Xi, según informó la agencia estatal Xinhua.
Cumbre en China: Trump, Xi Jinping y Putin se reunirán para discutir sobre desnuclearización e Irán
Según informó la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, el eje central de las conversaciones impulsado por Washington será la reducción de los arsenales de armas nucleares en el mundo. El debate cobra especial relevancia dado que los acuerdos bilaterales de control armamentístico entre Estados Unidos y Rusia expiraron en febrero, dejando a los mayores arsenales sin marcos regulatorios principales. Frente a este escenario, Trump busca sumar a China a las negociaciones para limitar la proliferación nuclear.
Además del tema atómico, la agenda trilateral incluirá la situación en Oriente Medio y la tensión en torno a Irán. Funcionarios de la administración estadounidense indicaron que el mandatario norteamericano buscará abordar la crisis iraní aprovechando la posición de Beijing como principal socio comercial y comprador de petróleo de Teherán.
El presidente chino Xi Jinping y el estadounidense Donald Trump, en Washington en septiembre.
EFE
Por el contrario, la guerra en Ucrania quedará fuera de las deliberaciones trilaterales en Shenzhen. Desde Washington explicaron que la cuestión ucraniana se canaliza mediante un mecanismo de negociación separado entre representantes de Kiev, Moscú y mediadores estadounidenses. Este esquema contempla además la reciente incorporación de delegados de países europeos en las conversaciones de paz.
Analistas internacionales y el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, han comparado esta cumbre con la histórica Conferencia de Yalta de 1945, advirtiendo sobre un eventual intento de las potencias por rediseñar esferas de influencia global. Asimismo, la reunión consolidará un nuevo paso en la reaparición diplomática internacional de Vladimir Putin, quien no mantendrá un encuentro bilateral a solas con Trump durante las jornadas en China.
La gira asiática de Trump se desarrollará tras el revés electoral sufrido por el Partido Republicano en las elecciones de mitad de mandato. En Shenzhen, el presidente estadounidense mantendrá además un almuerzo de trabajo y una reunión bilateral privada con Xi Jinping -su cuarto cara a cara desde 2025- para discutir sobre comercio, aranceles y competencia en inteligencia artificial.