Cumbre trilateral en China: Xi Jinping recibió a Donald Trump con un abrazo antes de juntarse con Vladimir Putin El mandatario de Estados Unidos arribó al gigante asiático este miércoles para participar de un encuentro histórico junto a sus pares, en lo que fue calificado como "una nueva Conferencia de Yalta". Por Agregar C5N en









El inusual abrazo de Xi Jinping para recibir a Donald Trump en China. EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a China, donde participará de una cumbre histórica junto a sus pares Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin. El mandatario estadounidense fue recibido personalmente con un abrazo por el líder chino al pie del avión en el aeropuerto de Shenzhen, un gesto poco habitual que responde a la bienvenida que el republicano le dio en Washington en septiembre.

El avión presidencial aterrizó durante la tarde en Shenzhen, el centro tecnológico chino que recibe a los líderes que participan de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Trump llegó desde Filipinas, donde había participado de una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), tras un vuelo de aproximadamente dos horas.

Durante la bienvenida, el presidente chino expresó su intención de profundizar el vínculo bilateral. "Espero con interés mantener un intercambio profundo de opiniones con usted, con el objetivo de promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre nuestras dos naciones, una relación basada en los fundamentos del respeto mutuo, la equidad y la reciprocidad", afirmó Xi, según informó la agencia estatal Xinhua.

Así recibió Xi Jinping a Donald Trump en China: alfombra roja, saludo y abrazo



El presidente chino fue personalmente a recibir a su par estadounidense al aeropuerto de Shenzhen, donde lo esperaba una ceremonia oficial. pic.twitter.com/B53jYqOftH — C5N (@C5N) November 18, 2026 Cumbre en China: Trump, Xi Jinping y Putin se reunirán para discutir sobre desnuclearización e Irán Según informó la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, el eje central de las conversaciones impulsado por Washington será la reducción de los arsenales de armas nucleares en el mundo. El debate cobra especial relevancia dado que los acuerdos bilaterales de control armamentístico entre Estados Unidos y Rusia expiraron en febrero, dejando a los mayores arsenales sin marcos regulatorios principales. Frente a este escenario, Trump busca sumar a China a las negociaciones para limitar la proliferación nuclear.

Además del tema atómico, la agenda trilateral incluirá la situación en Oriente Medio y la tensión en torno a Irán. Funcionarios de la administración estadounidense indicaron que el mandatario norteamericano buscará abordar la crisis iraní aprovechando la posición de Beijing como principal socio comercial y comprador de petróleo de Teherán.