Lionel Messi publicó un emotivo posteo antes de su despedida de la Selección argentina El crack rosarino compartió cuatro imágenes durante su llegada al predio de Ezeiza, acompañadas por el emoji de Argentina, mientras se prepara para enfrentar a Benín este martes en el Monumental, en una jornada especial que sellará su glorioso ciclo con la Albiceleste. Por Agregar C5N en









Lionel Messi llegó a la conentración de la Selección argentina y publicó las fotos su ingreso al predio. Instagram: /leomessi

El capitán Lionel Messi llegó este domingo al predio de Ezeiza para sumarse a la concentración de la Selección argentina. Allí quedó a un paso de su último partido con el conjunto nacional y publicó cuatro fotos sin texto, acompañadas por un emoji de Argentina, antes del amistoso de despedida del martes ante Benín en el Monumental.

La publicación apareció poco después de su arribo y mostró al rosarino sonriente, con lentes de sol, en distintos momentos del ingreso al complejo que lleva su nombre, una escena sencilla que tomó otra dimensión por tratarse de las horas previas a su despedida con la camiseta nacional.

Con lentes de sol y una gran sonrisa, Lionel Messi llegó al predio de AFA en Ezeiza. Instagram: /leomessi En cuestión de minutos, el posteo superó los dos millones de Me Gusta y acumuló una enorme cantidad de mensajes de hinchas. Entre las respuestas aparecieron pedidos para que no se retire, expresiones de tristeza y comentarios cargados de emoción por la cercanía del encuentro más esperado de esta etapa.

Durante este domingo, Messi también compartió la jornada con parte del plantel y quedó involucrado en el asado previsto por la noche en Ezeiza, una tradición del grupo que esta vez tendrá un significado especial por la presencia del capitán en sus últimos días con la camiseta argentina.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Leo Messi (@leomessi) Despedida de Lionel Messi: cuándo será su último partido y qué dijo Scaloni El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina será el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, desde las 20, según confirmó la AFA para esta fecha FIFA; el encuentro tendrá el marco principal de una jornada destinada a despedir al capitán tras su extensa trayectoria con la Albiceleste.