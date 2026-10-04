Lionel Messi publicó un emotivo posteo antes de su despedida de la Selección argentina

El capitán Lionel Messi llegó este domingo al predio de Ezeiza para sumarse a la concentración de la Selección argentina. Allí quedó a un paso de su último partido con el conjunto nacional y publicó cuatro fotos sin texto, acompañadas por un emoji de Argentina, antes del amistoso de despedida del martes ante Benín en el Monumental.
La publicación apareció poco después de su arribo y mostró al rosarino sonriente, con lentes de sol, en distintos momentos del ingreso al complejo que lleva su nombre, una escena sencilla que tomó otra dimensión por tratarse de las horas previas a su despedida con la camiseta nacional.
Con lentes de sol y una gran sonrisa, Lionel Messi llegó al predio de AFA en Ezeiza.
Instagram: /leomessi
En cuestión de minutos, el posteo superó los dos millones de Me Gusta y acumuló una enorme cantidad de mensajes de hinchas. Entre las respuestas aparecieron pedidos para que no se retire, expresiones de tristeza y comentarios cargados de emoción por la cercanía del encuentro más esperado de esta etapa.
Durante este domingo, Messi también compartió la jornada con parte del plantel y quedó involucrado en el asado previsto por la noche en Ezeiza, una tradición del grupo que esta vez tendrá un significado especial por la presencia del capitán en sus últimos días con la camiseta argentina.
Despedida de Lionel Messi: cuándo será su último partido y qué dijo Scaloni
El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina será el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, desde las 20, según confirmó la AFA para esta fecha FIFA; el encuentro tendrá el marco principal de una jornada destinada a despedir al capitán tras su extensa trayectoria con la Albiceleste.
Lionel Scaloni anticipó que será una jornada especial para el plantel y para el propio Messi. Tras la goleada 7-0 ante Burkina Faso, el entrenador señaló que podrá disfrutar el momento y resumió su expectativa con una frase contundente: "Va a ser un día inolvidable para todos".
Scaloni también marcó qué aspecto de la figura del capitán sentirá más su ausencia dentro de la Albiceleste y afirmó: "Lo que él transmite yo no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después bueno, la Selección argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite que yo no se lo he visto a nadie".