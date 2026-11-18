En diálogo con C5N.com, Joaquín Levinton y Carlos Tapia repasaron sus 30 años de trayectoria, recordaron sus colaboraciones con Lali y Milo J y adelantaron cómo se preparan para el Pop Fest de Pop Radio 101.5.

Con tres décadas de historia y una carrera que no deja de sumar nuevos desafíos, Turf se prepara para subir al escenario del Pop Fest , el próximo 5 de diciembre en Parque Norte. En la previa del evento pop, los músicos hablaron de su presente y sorprendieron al revelar que están filmando una película sobre la banda.

De cara a su presentación, donde compartirán escenario con otros artistas, se mostraron entusiasmados por la posibilidad de reencontrarse con el público. “Con muchas ganas de tocar siempre nosotros, ¿no? Es un festival aparte muy lindo con muchos colegas, colegas que inclusive estuvieron en el disco ese. Así que contentos. Contentos, siempre contentos” , adelantaron.

Si bien hoy atraviesan un gran presente, la historia de Turf también estuvo marcada por una separación que mantuvo a sus integrantes alejados de los escenarios durante cais ocho años. En este sentido, los músicos reconocieron que aquella pausa fue fundamental para fortalecer el vínculo. “Bueno, esa separación es uno de ellos porque eso nos dio también tiempo para extrañarnos y también para que cada uno haga lo suyo que tenía pendiente de los proyectos que cada uno hizo”, explicaron.

Además agregaron: “Y también porque nos mantenemos mucho en actividad, seguimos sacando discos, no es que nos juntamos para hacer cosas viejas. Sacamos discos, pensamos shows nuevos”. En ese contexto, sorprendieron con una de las grandes novedades, aunque todavía no dieron demasiados detalles: “Ahora estamos filmando una película de Turf, preparando otro disco nuevo”.

Uno de los proyectos más destacados de esta nueva etapa fue Polvo de Estrellas, el álbum en el que Turf decidió darle una nueva vida a sus canciones junto a artistas de diferentes generaciones y estilos musicales. El trabajo incluyó colaboraciones con Lali Espósito, Milo J, Yami Safdie y Conociendo Rusia, lo que les permitió acercar sus grandes éxitos a un público más joven.

En este sentido, revelaron que el proyecto comenzó casi como un juego y que las participaciones se fueron dando de manera espontánea. “La verdad que fue muy lindo, porque tampoco lo esperábamos, fue todo muy espontáneo”, recordaron.

“Nosotros no pensamos en a quién llamar. Medio que se fue dando sobre la marcha, y mágicamente. Capaz que las personas que, los artistas que iban a cantar la canción, elegían ellos la canción”, explicaron.

Además, contaron que el proyecto también les permitió conocer personalmente a algunos de los artistas con los que nunca habían compartido un estudio de grabación. “Conocerlos y, bueno, compartir el momento, que fue re lindo, porque conocer gente que no conocías, algunos nosotros ya los conocíamos de haber tocado en lugares similares, otros eran amigos, pero otros no los conocíamos”, expresaron.

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Entre todas las colaboraciones, los músicos coincidieron en que una de las experiencias más inesperadas fue la de Milo J, quien grabó una nueva versión de Pasos al costado cuando tenía apenas 17 años, uno de los primero artistas en sumarse al proyecto y que su respuesta positiva los impulsó a continuar convocando a otros artistas. “La primera fue Pasos al costado con Milo J. Milo J fue espectacular, me encantó. Sí, ahí se comunicó a él y fue el primero que dijo que sí. Y ahí nos envalentonamos, empezamos el proyecto”, recordaron.

“Para mí justamente la de Milo J es la más loca, primero porque es Pasos al costado, que es uno de los temas más emblemáticos de Turf. Y además porque es un chico que tenía 17 años, que creo que nunca grabamos con alguien tan chico”, expresaron.

Turf sobre la experiencia de grabar con nuevas generaciones

Después de treinta años de trayectoria, Levinton y Tapia, aseguraron que trabajar con artistas y productores más jóvenes les permitió descubrir nuevas formas de grabar y producir música. “Aprendimos dos cosas. ¿Viste que uno piensa que ya sabe todo? Bueno, no, es mentira”, reflexionaron.

“Trabajar con estos productores muy jóvenes, aprendimos otras maneras de grabar que nosotros venimos quizás de cosas más de los 2000 o 90s. Así que nada, también para nosotros fue como enriquecernos un poco de conocimiento”, señalaron.

Por otro lado, conversaron sobre la colaboración junto a La Delio Valdez, con la version en cumbia de No se llama amor. “Turf es una banda que investiga mucho en todos los ritmos. Nos metemos en diferentes estilos musicales”, explicaron.

En ese contexto, reconocieron que incursionar en la cumbia fue una de las experiencias más inesperadas. “La cumbia es lo más loco que nos pasó de los géneros que hicimos, que hicimos de todo. La verdad que cumbia no habíamos hecho nunca. Creo que es lo único que nos faltaba”, confesaron.

Joaquín Levinton sobre su carrera solista

Otro de los temas que surgió durante la entrevista fue el lanzamiento de Yo soy Joaquín, el primer disco solista de Joaquín Levinton.

Joaquín Levinton.

Consultado sobre la posibilidad de continuar desarrollando proyectos por fuera de Turf, el cantante reconoció que tiene mucho material musical guardado, aunque por el momento no planea un nuevo lanzamiento. “No, no lo sé. Yo en mi casa tengo muchos discos grabados de distintos géneros de música”, reveló. Y agregó: “Por ahora estoy con Turf. Y la verdad que tengo muchas cosas que hacer”.

La charla también dejó un insólito momento, cuando le recordaron que su abuela, quien vivió hasta los 100 años, y era una de las primeras personas que escuchaba sus canciones. Al preguntarle quién ocupa hoy ese lugar de confianza para darle una opinión sobre su música, Levinton respondió con una ocurrencia inesperada. “Se la mando a mi abuela… Con la tabla ouija”, concluyó Joaquín entre risas.