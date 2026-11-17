Piden expulsión en MasterChef: una participante rompió las reglas y fue cuestionada Una de las jugadoras más picantes del certamen tuvo una acción, que fue cuestionada por el jurado y la conductora. “Las reglas son claras para todos”, indicó. Agregar C5N en









Piden expulsión en MasterChef.

Las reglas en MasterChef Celebrity Argentina 2026 son claras desde el inicio, pero Marta Fort decidió romperlas incluso sabiéndolas. Esto enfureció, no solo a Wanda Nara, sino también a todo el jurado. Es por eso que, en redes sociales, piden directamente la expulsión de la jugadora.

Sucede que, una vez terminada la opción de comprar los ingredientes para la comida del día, Marta decidió volver a ingresar al mercado para agarrar espárragos porque se los había olvidado. Wanda le advirtió que no podía y le tapó los productos. Ella se lo llevó igual y luego apareció Damián Betular.

Voy a sacar cosas que se retiraron fuera de tiempo. Las reglas claras para todos”, indicó Betular y le retiró los espárragos. Luego Marta los cuestionó: “¿Qué carajos les cambia?”.

Esto no fue advertido por nadie más y quedó ahí, pero en redes sociales cuestionaron su actitud y dijeron que debían expulsarla porque eso se sabe desde el inicio del reality. Sin embargo, la producción no dio más detalles. ¿Queda con un pie afuera

Wanda Nara reveló quién habría escrito los mensajes que publicó La China Suárez y por qué: "Una vez más te usó" La guerra entre Wanda Nara y Eugenia "La China" Suárez parece no tener fin. Después de protagonizar un explosivo intercambio de acusaciones e insultos a través de las redes sociales, la empresaria lanzó una terrible acusación que involucra directamente a Mauro Icardi.

Todo sucedió cuando las mediáticas estaban en plena discusión virtual, enfrentamiento que volvió a poner en el centro de la escena el escándalo que las enfrenta desde hace años. Sin embargo, entre los numerosos mensajes que compartió Wanda, hubo uno que llamó especialmente la atención por una fuerte acusación contra su exmarido. A través de sus historias de Instagram, la conductora de MasterChef Celebrity deslizó que el futbolista habría estado detrás de los mensajes que La China Suárez publicó en su contra, poniendo en duda que la actriz fuera la verdadera autora de algunas de las declaraciones.