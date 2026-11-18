El periodista Fede Flowers desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de compartir un video de Leandro Paredes durante el cumpleaños de su hijo y poner en duda la continuidad de su relación con Camila Galante.
Fede Flowers reveló que recibió intimidaciones luego de compartir un polémico video del futbolista y sorprendió al contar que el propio Paredes se comunicó con él.
El periodista Fede Flowers desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de compartir un video de Leandro Paredes durante el cumpleaños de su hijo y poner en duda la continuidad de su relación con Camila Galante.
“La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola”, escribió el cronista de LAM en su cuenta de X.
En las imágenes se puede ver al futbolista de Boca Juniors acompañando a su familia durante la celebración del cumpleaños numero 11 de Giovanni, uno de los hijos que tienen en común. Sin embargo, lo que llamó la atención del periodista fue el gesto serio del mediocampista, que utilizó como punto de partida para instalar interrogantes sobre el presente sentimental de la pareja.
La publicación no tardó en generar repercusiones y despertó el malestar algunos hinchas, en medio de la expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, con Paredes como una de las principales figuras del equipo.
En medio del escándalo, Flowers denunció haber recibido graves amenazas, algunas de las cuales incluso incluían referencias a su domicilio particular. “Me amenazaron de muerte, de golpearme y hasta con la dirección de mi casa, eso es grave. La cantidad de amenazas que recibí en mis redes y a mi celular desde anoche por relatar un video de Paredes es impresionante”, comenzó relatando en su cuenta de X.
En el mismo descargo, el periodista sorprendió al revelar que el propio futbolista se había comunicado con él de manera privada, aunque evitó dar detalles sobre el contenido de la conversación. “Hago periodismo, informo, describo y me hago preguntas. Pero no tengo miedo, miedo es quedarme sin el voluminizador de labios o sin máscara de pestañas en un evento. Y eso que aún no mostré lo que me escribió Paredes”, lanzó.
Finalmente, ante las especulaciones que generaron sus declaraciones, Flowers decidió hacer una aclaración para desvincular al jugador de las intimidaciones denunciadas: “Paredes no me amenazó. Hablamos de otra cosa. Que quede claro”.