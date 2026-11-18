Un periodista denunció amenazas de muerte tras instalar rumores de crisis entre Leandro Paredes y Camila Galante: "Es grave" Fede Flowers reveló que recibió intimidaciones luego de compartir un polémico video del futbolista y sorprendió al contar que el propio Paredes se comunicó con él. Agregar C5N en









Un periodista aseguró que lo amenazaron de muerte tras publicar un video la pareja.

El periodista Fede Flowers desató una fuerte polémica en las redes sociales luego de compartir un video de Leandro Paredes durante el cumpleaños de su hijo y poner en duda la continuidad de su relación con Camila Galante.

“La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes en el festejo de su hijo. ¿Qué pasa con Camila Galante? ¿Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola”, escribió el cronista de LAM en su cuenta de X.

En las imágenes se puede ver al futbolista de Boca Juniors acompañando a su familia durante la celebración del cumpleaños numero 11 de Giovanni, uno de los hijos que tienen en común. Sin embargo, lo que llamó la atención del periodista fue el gesto serio del mediocampista, que utilizó como punto de partida para instalar interrogantes sobre el presente sentimental de la pareja.

La cara de NO feliz cumpleaños de Leandro Paredes.¿ qué pasa con Camila Galante? Hay crisis? El video y la actitud de Paredes habla por sí sola. https://t.co/srUMDWt90M — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) November 17, 2026 La publicación no tardó en generar repercusiones y despertó el malestar algunos hinchas, en medio de la expectativa por la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro en Barranquilla, Colombia, con Paredes como una de las principales figuras del equipo.

El temor del periodista: recibió amenazas de muerte y filtraron la dirección de su casa En medio del escándalo, Flowers denunció haber recibido graves amenazas, algunas de las cuales incluso incluían referencias a su domicilio particular. “Me amenazaron de muerte, de golpearme y hasta con la dirección de mi casa, eso es grave. La cantidad de amenazas que recibí en mis redes y a mi celular desde anoche por relatar un video de Paredes es impresionante”, comenzó relatando en su cuenta de X.