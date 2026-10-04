Nico Paz le dedicó un mensaje a Lionel Messi a pocos días de su despedida: "Me enamoré de su forma de jugar"

El mediocampista del Como contó cómo vivió aquel encuentro mundialista junto al capitán y reveló una frase que recibió antes de enfrentar a Jordania, cuando todavía cumplía el sueño de compartir plantel con su gran referente.

En una entrevista difundida este domingo, el mediocampista Nico Paz recordó el vínculo que construyó con Lionel Messi durante el Mundial 2026 y reveló el consejo que recibió del capitán antes de ser titular ante Jordania, un momento que, según explicó, marcó su experiencia con la Selección argentina.

"La primera vez que lo vi jugar, me enamoré de su manera de jugar. Con mi padre siempre hacíamos los cálculos para ver si me daba tiempo a llegar a compartir con él", contó el mediocampista del Como al recordar aquella admiración que terminó por concretarse con la Selección argentina, en un video compartido en la cuenta oficial de Adidas Argentina.

Durante el torneo, el volante aprovechó cada momento cerca de su ídolo y explicó: "Yo me fijaba mucho en todo lo que hacía, en cómo vivía el día a día, en lo que entrenaba, en lo que comía", una observación que, según reconoció, le permitió aprender de una figura a la que sigue desde hace años.

Paz también destacó una situación que ocurrió antes de su presentación como titular ante Jordania, un recuerdo que todavía conserva entre los más importantes de su recorrido con la camiseta argentina; según contó, Messi se acercó antes del partido para transmitirle confianza en un momento especial de su carrera.

"A lo mejor para él es una boludez, pero para mí significó mucho", explicó Paz al reconstruir el instante en que Messi se acercó para alentarlo antes del partido y le dijo: "Que le metiera, que confiaba mucho en mí y que jugara sin miedo como lo hago en mi club".

El futbolista reconoció que escuchar ese mensaje de su referente lo dejó impactado y le dio un valor especial a aquella jornada: "Escuchar a tu ídolo decirte unas palabras así... Es increíble". Después, cerró el recuerdo con una frase que resume la importancia que tuvo para él: "Me lo voy a llevar para siempre".

Despedida de Lionel Messi: cuándo será su último partido y qué dijo Scaloni

El último partido de Lionel Messi con la Selección argentina será el martes 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental, desde las 20, según confirmó la AFA para esta fecha FIFA; el encuentro tendrá el marco principal de una jornada destinada a despedir al capitán tras su extensa trayectoria con la Albiceleste.

Lionel Scaloni anticipó que será una jornada especial para el plantel y para el propio Messi. Tras la goleada 7-0 ante Burkina Faso, el entrenador señaló que podrá disfrutar el momento y resumió su expectativa con una frase contundente: "Va a ser un día inolvidable para todos".

"LO QUE ÉL TRANSMITE ESTANDO EN UN CAMPO DE JUEGO NO SE LO VI A NADIE" Scaloni se refirió a la despedida de Messi de la Selección Argentina. https://t.co/uWZN4oT9YH — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

Scaloni también marcó qué aspecto de la figura del capitán sentirá más su ausencia dentro de la Albiceleste y afirmó: "Lo que él transmite yo no se lo vi a nadie, y eso es lo que más vamos a extrañar. Después bueno, la Selección argentina seguirá estando, lógicamente sin él no va a ser lo mismo, pero se extrañará esa sensación de lo que él transmite que yo no se lo he visto a nadie".