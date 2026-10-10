El exigente pedido de Lionel Messi al equipo de su sobrino que jugará la Copa Potrero: "Que dejen..." El capitán de Inter Miami envió un cálido saludo a los futbolistas de GOAT, el equipo que creó su ahijado, Tomás, para disputar el torneo creado por Sergio “Kun” Agüero, que se disputará del 14 al 23 de noviembre en Buenos Aires. Por Agregar C5N en









Lionel Messi le envió un mensaje de aliento a GOAT, equipo creado por Tomás Messi, su ahijado

Lionel Messi ya regresó a Estados Unidos, tras su despedida con la Selección argentina, para ponerse a disposición de Cristian “Kily” González y pensar en los compromisos que deberá disputar con Inter Miami, pero no dejó pasar la oportunidad para enviar un simpático y exigente mensaje al equipo de su sobrino, Tomás, que jugará la Copa Potrero.

El hijo de Matías, uno de los hermanos mayores del rosarino, creó un equipo amateur y será parte del campeonato fundado por el exdelantero, Sergio “Kun” Agüero, que se disputará en noviembre en Buenos Aires. En medio de los entrenamientos y concentraciones, el plantel recibió el mensaje de La Pulga.

“Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien”, se lo escucha decir al ex – Barcelona, entre otros, en un video publicado en la cuanta oficial de Instagram de GOAT FC. Sin embargo, en medio de los buenos deseos también les hizo un exigente pedido, que terminó entre risas y con el pulgar arriba: “Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo”.

View this post on Instagram El mensaje tuvo una repercusión inmediata entre los asistentes, que respondieron con aplausos y una ovación para el futbolista, en medio de una cena, concentrados pensando en lo que será el campeonato que se disputará del 14 al 23 de noviembre en el predio de Ciudad Universitaria (UBA).

El homenaje de Tomás a su tío y padrino, Lionel Messi Tomás Messi es un joven de 22 años, reconocido en las redes sociales y creador del equipo amateur GOAT FC que disputará la Copa Potrero 2026.