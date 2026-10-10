10 de octubre de 2026 Inicio
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El exigente pedido de Lionel Messi al equipo de su sobrino que jugará la Copa Potrero: "Que dejen..."

El capitán de Inter Miami envió un cálido saludo a los futbolistas de GOAT, el equipo que creó su ahijado, Tomás, para disputar el torneo creado por Sergio “Kun” Agüero, que se disputará del 14 al 23 de noviembre en Buenos Aires.

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Lionel Messi le envió un mensaje de aliento a GOAT

Lionel Messi le envió un mensaje de aliento a GOAT, equipo creado por Tomás Messi, su ahijado

Lionel Messi ya regresó a Estados Unidos, tras su despedida con la Selección argentina, para ponerse a disposición de Cristian “Kily” González y pensar en los compromisos que deberá disputar con Inter Miami, pero no dejó pasar la oportunidad para enviar un simpático y exigente mensaje al equipo de su sobrino, Tomás, que jugará la Copa Potrero.

La emotiva carta del sobrino a Messi.
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El hijo de Matías, uno de los hermanos mayores del rosarino, creó un equipo amateur y será parte del campeonato fundado por el exdelantero, Sergio “Kun” Agüero, que se disputará en noviembre en Buenos Aires. En medio de los entrenamientos y concentraciones, el plantel recibió el mensaje de La Pulga.

“Hola a todos. Primero que nada, felicitaciones por haber quedado en el equipo y desearles mucha suerte. Que les vaya bien”, se lo escucha decir al ex – Barcelona, entre otros, en un video publicado en la cuanta oficial de Instagram de GOAT FC. Sin embargo, en medio de los buenos deseos también les hizo un exigente pedido, que terminó entre risas y con el pulgar arriba: “Desde acá los voy a estar siguiendo y espero que dejen bien parado al equipo”.

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El mensaje tuvo una repercusión inmediata entre los asistentes, que respondieron con aplausos y una ovación para el futbolista, en medio de una cena, concentrados pensando en lo que será el campeonato que se disputará del 14 al 23 de noviembre en el predio de Ciudad Universitaria (UBA).

El homenaje de Tomás a su tío y padrino, Lionel Messi

Tomás Messi es un joven de 22 años, reconocido en las redes sociales y creador del equipo amateur GOAT FC que disputará la Copa Potrero 2026.

El influencer le puso dicho nombre en homenaje al campeón del mundo incluso el escudo a una cabra y tendrá los colores negro y rosa, como el de Inter Miami. El nombre "GOAT" hace referencia a la sigla que se utiliza en el ambiente deportivo como abreviatura de la expresión inglesa “Greatest of All Time” (“El mejor de todos los tiempos”, en español) y por el cual se lo llama a La Pulga.

Como particularidad, el plantel estará conformado solo por jugadores de Rosario. A días de que inicie el campeonato, en las redes sociales se publicó un video donde Matías, presidente y capitán del equipo, dio a conocer la nómina que disputará el torneo.

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