¿Lidera River o Boca? Top 5 de los clubes argentinos con más seguidores en todas las redes

La rivalidad entre clubes argentinos se traslada a las redes sociales. Puesto por puesto.

Boca y River continúan su histórica rivalidad también en el plano digital.

Redes sociales

La competencia entre los grandes del fútbol argentino no solo se define en la cancha o en el número de títulos, sino también en la capacidad de movilizar multitudes en el mundo digital. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo campo de batalla, donde cada seguidor aporta a su popularidad en este entorno virtual. Quién tiene más seguidores, ¿River o Boca?

Te puede interesar:
Oficial: la Conmebol anunció dónde se jugará la final de la Copa Libertadores

Instagram, Facebook, X y otras plataformas funcionan hoy como espacios en donde los clubes muestran su identidad, conectan con sus hinchas y amplían su alcance internacional. En esas redes se puede ver que algunos equipos dominan con una ventaja importante, mientras otros intentan acortar distancias.

Entre los equipos más reconocidos, Boca y River continúan su histórica rivalidad también en el plano digital. Las últimas mediciones, informadas por la Liga Profesional de Fútbol, muestran que ambos ocupan los puestos más altos en la tabla de seguidores, aunque con diferencias que llaman la atención.

Milton Delgado en Boca

En este sentido, River alcanza los 30.099.896 seguidores distribuidos entre 6.291.300 en X, 9.011.880 en Instagram, 9.608.716 en Facebook, 4.600.000 en TikTok y 588.000 en YouTube, mientras, con muy poca diferencia, Boca aparece segundo registrando 29.895.611 followerstotales con 7.051.071 en X, 9.895.710 en Instagram, 9.127.030 en Facebook, 3.600.000 en TikTok y 222.000 en YouTube.

Por otro lado, San Lorenzo consolida el tercer puesto con 3.195.448 seguidores acumulando 808.160 en X, 782.442 en Instagram, 1.086.246 en Facebook, 451.500 en TikTok y 67.100 en YouTube, seguido por Racing que suma 3.053.876 followers distribuidos en 451.725 de X, 951.651 de Instagram, 801.000 de Facebook, 784.400 de TikTok y 65.100 de YouTube. Independiente cierra el top cinco con 2.800.262 seguidores totales gracias a sus 593.072 en X, 755.822 en Instagram, 679.468 en Facebook, 667.900 en TikTok y 104.000 en YouTube.

Maxi Salas contra Platense

Los 5 clubes argentinos con más seguidores en las redes

  • 1. River: 30.099.896 seguidores

  • 2. Boca: 29.895.611 seguidores

  • 3. San Lorenzo: 3.195.448 seguidores

  • 4. Racing: 3.053.876 seguidores

  • 5. Independiente: 2.800.262 seguidores

