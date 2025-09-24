24 de septiembre de 2025 Inicio
River - Palmeiras, por los cuartos de final de la Copa Libertadores: hora, formaciones y TV

En busca de la hazaña, Marcelo Gallardo intentará revertir la serie y cambiaría el esquema táctico, apostando con cinco mediocampistas y un solo delantero. El ganador se enfrentará contra el vencedor de San Pablo y Liga de Quito.

En el Monumetal

En el Monumetal, River perdió 2 a 1 frente a Palmeiras

River visita este miércoles a Palmeiras en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores, en busca de una victoria que lo clasifique a la próxima instancia.

El conjunto de Marcelo Gallardo, que llega con una desventaja de un gol de diferencia, ya que en el Monumental perdió por 2 a 1, se enfrentará al mejor equipo de la fase de grupos, que llega a esta instancia tras vapulear a Universitario en octavos.

Pensando en el choque de ida, el Muñeco podría cambiar el esquema y dejar atrás la línea de cinco defensores, con un mediocampo más poblado y un solo delantero.

En la última línea, Gonzalo Montiel y Acuña serían los laterales, mientras que Paulo Díaz podría ser el compañero de Lucas Martínez Quarta. Mientas que en la mitad de la cancha se vería la mayoría de los cambios.

En la última práctica realizada antes de emprender viaje hacia Brasil, el entrenador riverplatense probó esa zona con Enzo Pérez, Portillo, Castaño, Galoppo y Juanfer Quintero, con la intención de ganar la mitad de la cancha. De confirmarse esa línea, el Millonario jugaría con un solo delantero, que será Maximiliano Salas, ya que Sebastián Driussi está lesionado.

Por su parte, Abel Ferreira tiene una preocupación: Khellven, uno de los refuerzos que llegó al club en este mercado de pases desde CSKA Moscú, tiene molestias por un fuerte traumatismo que sufrió en uno de sus pies en el partido de ida.

Si el defensor no llega en condiciones, el principal candidato a reemplazarlo es el argentino Agustín Giay, que si bien perdió terreno últimamente, sería titular ante la posible lesión del brasileño.

El ganador de esta llave que se define en Brasil se enfrentará contra el vencedor de San Pablo y Liga de Quito, que arrancó con victoria 2-0 para el conjunto ecuatoriano.

Palmeiras - River: hora y televisión

  • Hora: 21.30
  • Televisión: FOX Sports, Telefe, Disney+
  • Árbitro: Andrés Matonte (URU)
  • Estadio: Allianz Parque

Palmeiras - River: probables formaciones

  • Palmerias: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José López, Felipe Anderson y Vítor Roque. D. T: Abel Ferreira
  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Portillo, Kevin Castaño; Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; y Maxi Salas. D. T: Marcelo Gallardo.
Messi pudo haber jugado en River, pero no se dio.

La historia no tan conocida del día que Messi quiso jugar en River: por qué no se dio su pase

Los estudios médicos confirmaron un desgarro en el bíceps femoral izquierdo.

El tormento atraviesa River y que Gallardo no esperaba para la seguidilla de partidos

La panelista viajó con un grupo de amigas al exterior para festejar su reciente soltería.
play

Video: Evangelina Anderson rechazó a Eros Ramazzotti cuando intentó darle un beso

River visita a Atlético Tucumán.

River perdió 2-0 en su visita a Atlético Tucumán y ahora piensa en la Libertadiores

River enfrenta a Atlético Tucumán con un equipo alternativo.

Con la mente en la Libertadores: River visita a Atlético Tucumán con un equipo alternativo

Ambos vistieron la camiseta del Al-Nassr.

Dos futbolistas que jugaron en River y en Arabia Saudita: pocos lo sabían

