Video: así es por dentro la casa donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

El lugar donde encontraron los cuerpos de Brenda, Lara y Morena, ubicada en Río Jáchal y Chañar, en Villa Vatteone, no tiene consigna policial ni perímetro. Un vecino entró y filmó por dentro cómo quedó el patio.

Así es la casa por dentro donde mataron a las tres jóvenes de La Matanza

La casa ubicada en Río Jáchal y Chañar en el barrio de Villa Vatteone, en Florencio Varela, donde encontraron los cuerpos de Brenda, Lara y Morena no tiene perímetro ni consigna policial. Un vecino de la zona ingresó e hizo una grabación donde se puede ver una serie de objetos.

La macabra amenaza de los asesinos de las chicas de La Matanza: "Hasta que cante la nena"

En el lugar al que accedió C5N se puede ver un espantapájaros, suciedad extrema, un carrito de bebé abandonado y una lona, entre otras cosas. Cabe destacar que , al momento del ingreso de la Policía para poder allanar el lugar, había personas limpiando la escena del crimen , por eso el olor a lavandina.

El lugar desde hace horas está sin consigna policial ni perímetro, lo hace que fácilmente se pueda ingresar y manipular la escena. Si bien, explicaron que, al haber retirado los cuerpos, ya no hay trabajo por hacer, una persona ingresó hace algunas horas y se llevó bolsas de basura.

Según los informes preliminares, las víctimas, Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez , fallecieron entre las 0 y las 2 de la mañana del sábado. El último contacto de las jóvenes con sus familiares había sido el viernes a las 21.30, y llegaron a la vivienda donde fueron asesinadas alrededor de las 23.30.

Mientras continúa la conmoción por el triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza , este jueves indagarán a los cuatro detenidos en la causa hasta el momento. Si bien en un principio el procedimiento iba a desarrollarse en la DDI del partido del oeste, donde se encuentran alojados momentáneamente, finalmente decidieron trasladarlos a la UFI de La Ferrere.

Miguel Ángel Villanueva, de nacionalidad peruana y Daniela Ibarra, Maximiliano Parra y Magalí Celeste González, todos argentinos, fueron imputados por homicidio agravado, a la vez que fueron citados para enfrentarse al fiscal Gastón Duplaá.

Durante el procedimiento contemplará una serie de preguntas para intentar dar con el paradero del líder narco, que si bien ya está identificado, al día de hoy se encuentra prófugo. En tanto, la indagatoria estará dirigida a dar con los autores intelectuales y materiales del hecho.

De acuerdo con lo que contó Diego Gabriele en La Mañana por C5N, González es la pareja de uno de los integrantes del clan narco que presenció la sesión de tortura y posterior asesinato de Lara, Morena y Brenda.

Además, el periodista afirmó que todos sabían lo que iba a pasar con las chicas dado que el día anterior ya se habían cavado los pozos en la casa de Florencio Varela, donde tenían planeado enterrar los cuerpos luego de la tortura. Esto da la pauta de que se trató de un crimen planificado.