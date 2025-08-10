10 de agosto de 2025 Inicio
¿Con chicana para Boca? Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo

La Academia anunció la contratación del defensor, que rescindió su contrato con el Xeneize. Su vínculo es por un año y ya se encuentra a disposición del entrenador Gustavo Costas.

Marcos Rojo fue presentado por Racing.

Marcos Rojo fue presentado por Racing.

En su cuenta de la red social X, Racing informó la contratación de Rojo, por lo que la Academia incorporó a un nuevo zaguero. "Marcos se copa. Marcos ya es jugador del pr1mer grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores", publicó el club, lo que algunos usuarios interpretaron como una chicana para el Xeneize, debido a que por segundo año consecutivo no juega el torneo continental.

La publicación de Racing.

La publicación de Racing.

En tanto, en otro posteo, la institución de Avellaneda publicó distintas fotos del jugador de 35 años con la camiseta de Racing y de su primer entrenamiento. "Con los colores más lindos", escribieron desde el club. En ninguna publicación se refirieron al apellido del futbolista, debido a que el término "Rojo" se asocia a Independiente, el clásico rival de la Academia.

Por otro lado, la presentación de Rojo se produjo en medio de la incertidumbre sobre si podrá jugar el Torneo Clausura debido a que el artículo 19.2.4 de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) establece que los clubes no tendrán permitido incorporar jugadores libres que hayan interrumpido su contrato "con posterioridad a las 18 horas del 24 de julio de 2025". Luego de esa fecha límite, estará impedida su inscripción para la competencia local.

Lo cierto es que Rojo firmó su desvinculación de Boca en la noche del jueves 7 de agosto, por lo que reglamentariamente no cumple con el requisito establecido por la AFA y por lo pronto, se encuentra habilitado para disputar la Copa Libertadores (el martes 12 de agosto disputa la ida de los octavos de final ante Peñarol en Uruguay) y la Copa Argentina (certamen que en cuartos de final podría enfrentar a River).

Diego Milito, Marcos Rojo, Gustavo Costas y Sebastián Saja.

Diego Milito, Marcos Rojo, Gustavo Costas y Sebastián Saja.

La rescisión del contrato de Marcos Rojo con Boca

el defensor Marcos Rojo rescindió contrato con Boca luego de la supuesta pelea con Miguel Ángel Russo, quien aseguró que no iba a tenerlo en cuenta, y será jugador de Racing.

El jugador había sido notificado por el director técnico del Xeneize que no iba a ser tenido en cuenta para este semestre, luego de no jugar desde mayo por una lesión. Desde entonces, comenzaron los rumores que indicaban que Rojo iba a ser nuevo refuerzo de Estudiantes, club de donde surgió, pero no se concretó.

