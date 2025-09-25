25 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Si bien ya hubo movilizaciones en distintos puntos del país al conocerse la escalofriante noticia, desde el colectivo Ni Una Menos invitaron a marchar desde Plaza de Mayo al Congreso el sábado desde las 16.

Por
Brenda

Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

A pocas horas de conocerse el brutal triple femicidio de Brenda, Lara y Morena, las chicas desaparecidas de La Matanza y asesinadas en Florencio Varela, desde el colectivo Ni Una Menos convocaron a una marcha para pedir justicia y reclamar por la preocupante cifra: 1 femicidio cada 36 horas hasta agosto de 2025.

Te puede interesar:

Triple femicidio de las jóvenes desaparecidas de La Matanza: indagan a los cuatro detenidos

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Sábado 27 de septiembre 16 hs MARCHAMOS de Plaza de Mayo a Congreso No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios Ninguna vida es descartable Ni Una Menos ¡Vivas nos queremos!"
View this post on Instagram

A post shared by Ni Una Menos (@_niunamenos_)

El anuncio se hizo en redes sociales sobre la medianoche del miércoles. En el texto, comentaron: "Sábado 27 de septiembre 16 hs. Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios".

Luego, desde el colectivo hicieron un comentario sobre los debates en redes sociales que giraron en torno a lo que se dedicaban las víctimas y afirmaron que "ninguna vida es descartable".

Durante la tarde del miércoles se llevaron adelante marchas autoconvocadas en distintos puntos del país, como en el barrio de Flores, en La Tablada y también en Mar del Plata, pero el sábado se espera la primera convocatoria organizada para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena.

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.

Alonso reflexionó: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.

Además, detalló que uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esa banda. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.

El líder de 23 años tiene pedido de captura y se lo denomina el pequeño ‘J’ o Julito, según informó. “Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”, concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los detenidos por el triple crimen.

Habló un comerciante que atendió a uno de los detenidos por el triple crimen: "Tenía la mano con sangre"

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Una víctima del triple crimen había hablado en TV sobre denuncias vecinales en Flores

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

Triple femicidio en La Matanza: autopsia preliminar confirma tortura y brutal asesinato

La hermana de Lara compartió un duro mensaje tras el ataque a la vivienda familiar.

La hermana de Lara Gutiérrez, víctima de triple femicidio, apuntó a los asesinos: "Me venís a tirar tiros"

play

Triple femicidio de Florencio Varela: quiénes son los 4 detenidos

Los centros comerciales, en tanto, mostraron la mayor contracción, con una caída interanual del 9,5 %, consolidando así la tendencia negativa que atraviesa el consumo masivo en la Argentina.

Triple femicido en La Matanza: la investigación, las hipótesis y todo lo que se sabe del caso

Rating Cero

El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad.
play

Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La actriz mostró distintos looks en más de 30 películas, con cambios notorios en peinados y estilos.

La impresionante transformación de Angelina Jolie: sus cambios de película a película

Thiago Medina tiene un complicado futuro si consigue recuperarse de salud.
play

El complicado futuro de Thiago Medina si se recupera: "Un año en su casa..."

Polémica en el bar sufrió su primera renuncia durante la misma semana del estreno.

Se tiró del barco: Polémica en el bar sufrió su primera renuncia de peso

Disney+ se convirtió en la plataforma de streaming﻿ más cara de todas.

Disney+ aumenta su precio luego del escándalo con Jimmy Kimmel: será el streaming más caro

últimas noticias

El agro marcó un récord histórico de exportaciones diarias.

Fin de las "retenciones cero": qué alícuota vuelve a pagar cada grano

Hace 6 minutos
Brenda, Lara y Morena fueron asesinadas.

Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Hace 25 minutos
Dónde se puede comer la mejor fondue de chocolate en Buenos Aires.

Los mejores 2 lugares de Buenos Aires para comer fondue de chocolate

Hace 36 minutos
El ministro de Seguridad bonaerense confirmó que el triple crimen de La Matanza

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

Hace 37 minutos
El look de Latorre combinó jean oxford, top brillante y accesorios sobrios.

El look viral de Yanina Latorre: panza al descubierto con un jean oxford tiro bajo

Hace 43 minutos