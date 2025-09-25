Triple femicidio: el colectivo Ni Una Menos convocó a una marcha para pedir justicia por las jóvenes asesinadas en Varela

Si bien ya hubo movilizaciones en distintos puntos del país al conocerse la escalofriante noticia, desde el colectivo Ni Una Menos invitaron a marchar desde Plaza de Mayo al Congreso el sábado desde las 16.

A pocas horas de conocerse el brutal triple femicidio de Brenda, Lara y Morena , las chicas desaparecidas de La Matanza y asesinadas en Florencio Varela, desde el colectivo Ni Una Menos convocaron a una marcha para pedir justicia y reclamar por la preocupante cifra: 1 femicidio cada 36 horas hasta agosto de 2025.

Embed - Ni Una Menos on Instagram: "Sábado 27 de septiembre 16 hs MARCHAMOS de Plaza de Mayo a Congreso No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios Ninguna vida es descartable Ni Una Menos ¡Vivas nos queremos!"

El anuncio se hizo en redes sociales sobre la medianoche del miércoles. En el texto, comentaron : "Sábado 27 de septiembre 16 hs. Marchamos de Plaza de Mayo a Congreso. No hay víctimas buenas ni malas, hay femicidios".

Luego, desde el colectivo hicieron un comentario sobre los debates en redes sociales que giraron en torno a lo que se dedicaban las víctimas y afirmaron que "ninguna vida es descartable".

Durante la tarde del miércoles se llevaron adelante marchas autoconvocadas en distintos puntos del país, como en el barrio de Flores, en La Tablada y también en Mar del Plata , pero el sábado se espera la primera convocatoria organizada para pedir justicia por Brenda, Lara y Morena.

Revelaron que el triple crimen de las chicas desaparecidas de La Matanza "se transmitió en vivo por Instagram"

El ministro de Seguridad porteña, Javier Alonso, confirmó que el triple femicidio a las tres jóvenes de La Matanza Brenda, Lara y Morena ocurrido en Florencio Varela “se transmitió en vivo por Instagram” y agregó que fue emitida para un grupo selecto de 45 personas.

“Ellas llegaron engañadas a la casa (de Varela) con alguien que se había ganado su confianza”, indicó el ministro en TN. Remarcó que fue emitido para un grupo: “El capo de la organización dijo ‘esto es lo que le pasa al que me roba drogas’”.

Alonso reflexionó: “Esto es muy grave. Lo resolvemos entre todos o no lo resuelve nadie. Acá hay que dejar de lado la grieta y las internas políticas. Eran chicas que vivían en La Matanza, y que fueron asesinadas en un lugar de Florencio Varela, pero podría haber sido en cualquier otro lado porque la banda opera desde la Ciudad de Buenos Aires. No hay fronteras”.

Además, detalló que uno de los detenidos de nacionalidad peruana estaría relacionado con esa banda. “El móvil fue disciplinatorio, fue para construir una imagen terrorista por parte del líder de la organización”, afirmó.

El líder de 23 años tiene pedido de captura y se lo denomina el pequeño ‘J’ o Julito, según informó. “Pronto vamos a publicar todos los datos con la identidad”, concluyó.