Está en Netflix, tiene 20 capítulos y cuenta con intriga, pasión y peligro

La trama de la producción de la plataforma de streaming se desarrolla alrededor de crisis matrimoniales, adicciones y secretos del pasado que se terminan juntando en una espiral de destrucción.

Netflix

Netflix incorporó a su catálogo una nueva producción que puede quedarse con la atención de los fanáticos del thriller psicológico este fin de semana. La plataforma de streaming anunció la llegada de La Huésped, una serie de suspenso de Colombia protagonizada por Carmen Villalobos y Laura Londoño, la cual combina elementos de tensión, erotismo y venganza en un relato de 20 episodios.

La serie colombiana presenta una historia donde los vínculos familiares se ven amenazados por la llegada de una misteriosa mujer que esconde intenciones un tanto oscuras. Con un enfoque en los límites de la moralidad y la obsesión, esta producción explora cómo una conexión aparentemente inocente puede transformarse en una amenaza que puede repercutir en toda una familia. La trama se desarrolla alrededor de crisis matrimoniales, adicciones y secretos del pasado que se terminan juntando en una espiral de destrucción.

El estreno de La Huésped en Netflix se suma a una lista interesante de producciones latinoamericanas de alta calidad que estrenó este año la plataforma. Con una dirección que apuesta por crear atmósferas perturbadoras y personajes complejos, esta serie se perfila como un fenómeno que generará conversación entre los suscriptores que buscan contenido emocionalmente intenso.

La Huesped

Netflix: sinopsis de La Huésped

La historia se centra en Silvia, una mujer que enfrenta una profunda crisis en su matrimonio con Lorenzo, quien aspira al cargo de Fiscal General. Su situación se complica aún más por los problemas de drogadicción de su hija Isabela, quien batalla contra su dependencia a las metanfetaminas. En medio de este panorama complicado, su vida toma un rumbo inesperado cuando Sonia, una mujer que conoció durante un viaje personal, se presenta en su hogar.

Lo que en un principio parece ser una conexión emocional y física producto del azar, rápidamente se revela como algo mucho más siniestro. Sonia oculta un elaborado plan de venganza dirigido contra Lorenzo, utilizando su cercanía con Silvia como herramienta para infiltrarse en la familia y provocar su destrucción desde el interior.

La producción se mete en la exploración de la delgada línea entre la atracción y el riesgo, demostrando cómo los sentimientos más profundos pueden convertirse en armas letales. Se trata de una compleja red de manipulación, deseo y control donde cada interacción, cada secreto y cada mentira puede generar consecuencias que pueden ser irreversibles.

La Huesped

Tráiler de La Huésped

Embed - La huésped | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de La Huésped

El elenco de La Huésped reúne a destacados actores colombianos que aportan su talento a esta compleja historia de venganza y pasión:

  • Carmen Villalobos como Sonia
  • Laura Londoño como Silvia
  • Jason Day como Lorenzo
  • Víctor Mallarino
  • Juan Fernando Sánchez
  • Margarita Muñoz
  • Jairo Camargo
  • Miguel González
  • Ariel Sierra
  • Kamila Zea
  • Alejandro Del Castillo
  • Andrés Suárez
  • Rami Herrera
  • Brayan Zorrilla
  • Laura García
  • Katherine Vélez
  • Johan Martínez
  • Álvaro García
  • Manuel Álvarez
  • Nathaly Cadavid
